Depremzedeye 30.5 milyarlık Hazine kredisi

Hazine destekli kefalet sistemiyle 70 milyar liralık kredi imkânı işletmelerin kullanımına açılırken, bunun 30.5 milyar lirası depremden etkilenen işletmelere ayrıldı. Hazine destekli kefalet sistemini etkin şekilde kullanmaya devam eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredi kefalet sistemiyle yatırım, ihracat ve deprem bölgesi önceliklendiriliyor. Kefalet sistemiyle yürürlükte olan 9 destek paketiyle 70 milyar liralık kredi imkânı işletmelerin kullanımına açıldı. Paketlerle 30.5 milyar liralık kredi imkanı depremden etkilenen işletmelerin kullanımına sunuldu. Bu kapsamda, 8 Kasım itibarıyla 20 bin 234 kredi işleminde 59 milyar lira kredi kullandırıldı.Bakanlık, çiftçi ve esnafa yönelik desteğini de artırarak sürdürüyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ekim ayı itibarıyla 879 bin üreticiye yaklaşık 356 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı. Bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70'i bakanlık tarafından karşılandı. Ziraat Katılım Bankası tarafından tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik olarak bu yıl 2 bin 204 üreticiye yaklaşık 7 milyar lira Hazine kâr payı destekli finansman sağlandı. Bunun sonucunda finansman desteğinden faydalanan üretici sayısı 1.1 milyon kişiye, kredi bakiyesi 529 milyar liraya ulaştı. Böylece, tarımsal üreticilere bütçeden 64.3 milyar lira faiz ve kâr payı desteği sağlanmış oldu. Bu tutarın yıl sonunda 87.6 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Halkbank aracılığıyla bu dönemde esnaf ve sanatkara yaklaşık 96 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi sağlandı.