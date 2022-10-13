Deri ve deri mamulleri sektöründen 9 ayda 1 milyar 534 milyon dolarlık ihracat

Deri ve deri mamulleri sektörü yılın 9 ayında 1 milyar 534 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, deri ve deri mamulleri sektörü, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4'lük artışla 210,2 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu ayda en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülkeden Rusya'ya yüzde 43,2 artışla 18,7 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 22,7 artışla 15,9 milyon dolar ve İtalya'ya yüzde 22,7 artışla 12,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Sektör, yılın 9 ayında ise 1 milyar 534 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, sektörün tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatını gerçekleştirdiğini söyledi.

Yılın 9 ayındaki ihracat değerinin geçen yılın 10 ayındaki ihracat değerini dahi geride bıraktığını aktaran Karaca, "Ayakkabı sektöründe yine bir rekorla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7'lik bir artış yakaladık ve 915,6 milyon dolar ihracat seviyesine ulaştık. Mamul deri ve kürk sektörümüzde yüzde 15,9 artışla 221,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, Saraciye sektörümüz yüzde 35,1 artışla 226,3 milyon dolarlık ihracat değeriyle tüm zamanların ocak-eylül dönemsel rekoruna imza attı. Deri ve kürk giyim sektörümüz ise yüzde 19 artışla 168,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Karaca, alt sektör ihracat rakamlarına da değinerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz alt sektörümüz yüzde 36,3'lük artış ve 124,2 milyon dolarla ayakkabı sektörü oldu. Mamul deri ve kürk sektöründe ihracat değeri olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 azalışla 21,8 milyon dolar oldu. Deri ve deri mamulleri sektöründe diğer alt ürün gruplarımızda geçen yılın eylül ayına göre gerçekleşen değişim oranı ve ihracat değeri ise sırasıyla, saraciye sektörümüzde yüzde 8 artışla 26,6 milyon dolar, deri ve kürk giyim sektörümüzde ise yüzde 25,5 artışla 37 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Diğer bir önemli husus, deri ve deri mamullerinde Eylül 2022'de değer bazında ihracat artışımız yüzde 22,4 olmuşken miktar bazında ihracat artışımız 9,9 oldu."

"AMERİKA PAZARINDA CİDDİ BİR ATAK İÇERİSİNDEYİZ"

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kuruşu Başkanı Gürkan Gözmen de deri ve deri mamulleri sektörünün eylül ayı ihracatının Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış gösterdiğini vurguladı.

Avrupa'da resesyon belirtilerinin gözükmesi nedeniyle ileride bu artışın korunmasının büyük bir başarı olacağını bildiren Gözmen, "Adetsel bazda da büyük bir artış olmaması genel artışın emtia fiyatlarına olan artıştan kaynaklı olduğu düşüncesini doğuruyor. Pandemi sonrası normal hayata dönüş olsaydı sektörler altın devrini yaşayacaktı ama Rusya-Ukrayna arasındaki olumsuz durum, ambargolar, enerji krizleri bunu engelliyor. Temennimiz bu olumsuz durumların bir an evvel ortadan kalkması." şeklinde konuştu.

Gözmen, gelişen pazarlar arasında Amerika'nın öne çıktığını belirterek, bu ülke pazarında ciddi bir atak içerisinde bulunduklarını dile getirdi. Amerika'nın krizlerden biraz daha uzak, ekonomik resesyonları biraz daha az hisseden ve sosyal yaşamda olumsuz etkilerin daha az gözüktüğü bir ülke olduğunu belirten Gözmen, "Buradaki (Amerika) artışlarla Avrupa'daki ve Rusya'daki kayıpları telafi etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında Güney Kore açılımımız var. Burada yeni pazar arayışlarımız devam etmekte. Şu an kısılmış olan talebe sektör olarak üretim gücümüzü aşağıya çekerek karşılık verdiğimizden olumsuzlardan çok fazla etkilenmiyoruz. Ama ileriki dönemler için çok iyi bir portre gözükmüyor. Savaşın uzaması bütün Avrupa ve ülkemiz açısından uzun vadede bazı sektörlerimizde derin yaralar açabilir." değerlendirmesinde bulundu.