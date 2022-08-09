DESA İtalya’da üretim tesisi kuruyor

DESA, global yatırım hamlelerini ardı ardına devreye alıyor. 50 yıllık birikim ve üretim yeteneğini Avrupa'ya taşıyan DESA, İtalyada bir Ar-Ge ve üretim tesisi kuruyor. İtalya'nın üst segmente hitap eden tüm deri markalarının kümelendiği Toskana bölgesinde kurulacak olan tesis için ilk 6 ayda 2 milyon euro yatırım yapılacak. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda kurulacak tesisin, 2022 yılının son çeyreğinde devreye girmesi planlanıyor. Tesiste ilk etapta yıllık 60 bin çantanın üretileceğini anlatan DESA CEO'su Burak Çelet, "DESA'nın dünyaca ünlü lüks markalar için hazırlayacağı koleksiyonlar ve yapacağı üretim, dünya koleksiyonlarında yerini alacak" dedi.