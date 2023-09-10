Dev hattın boruları Türkiye’den

Tosyalı Holding şirketlerinden Tosçelik Spiral Boru, Romanya Transgaz idaresine ait, Karadeniz Sahil- Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin çelik boru tedarikçisi oldu. Tosyalı'dan yapılan açıklamaya göre, Tosçelik Spiral Boru, uluslararası projelere spiral kaynaklı çelik boru tedariki ile öne çıkmaya devam ediyor.Tosçelik Spiral Boru uluslararası deneyimle, Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi Transgaz tarafından gerçekleştirilen Karadeniz Sahil-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin de çelik boru tedarikçisi oldu. Tosçelik Spiral Boru, ISO 3183 PSL2 üretim standardı ve L415NE PSL2 çelik kalitesine sahip, 813-1219 mm çap aralığında 102 bin ton çelik boruyu bir yıllık süre içerisinde teslim edecek. Tosçelik Spiral Boru'nun üretimi üstlendiği çelik boru hattının uzunluğu 306,5 kilometre olacak.Karadeniz Sahil-Podişor Gaz Boru Hattı Romanya'nın Güneydoğu bölgesinde yer alıyor. Yıllık 12 milyar metreküpü aşan kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gazla Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'inin karşılanacağı öngörülüyor.