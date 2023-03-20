Dev işbirliği! Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalar atıldı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, foruma Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi, forumda yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşmasına katkı sunacağını söyledi.