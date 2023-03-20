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Giriş Tarihi: 20.3.2023 10:46 Son Güncelleme: 20.3.2023 11:05

Dev işbirliği! Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalar atıldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Dev işbirliği! Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalar atıldı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, foruma Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi, forumda yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşmasına katkı sunacağını söyledi.

Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Hasan el-Huveyzi, 1929 yılında kurulan Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinin, uluslararası alanda en iyi örneklerden olduğunu belirtti.

Huveyzi, inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde Türkiye'de 1140 Suudi şirketinin, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketinin yatırım yaptığını söyledi.

3 TİCARİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

SPA, ayrıca Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari işbirliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı ise daha sonra yayınladığı bir haberde, imzalanan anlaşmaların en az 8 olduğu ve bu sayının artacağı kaydedildi.

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Dev işbirliği! Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalar atıldı
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