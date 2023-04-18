Dev kampanya 1 ay uzatıldı

Ramazan ayı başında 900 temel üründe bir ay boyunca fiyat sabitleyerek vatandaşa rahat bir nefes aldıran Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden müjdeli bir haber daha geldi. Tarım Kredi Marketleri, temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlattığı "sabit fiyat" kampanyasını 1 ay uzattığını açıkladı. Ülke genelinde vatandaşların kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, SABAH'a yaptığı açıklamada "Fiyat sabitleyerek vatandaşın alım gücüne katkıda bulunduk. Vatandaşlar sık sık kampanyanın devam edip etmeyeceğini soruyordu. Bu yönde talepler fazla olunca biz de kampanyayı bir ay daha uzatmaya karar verdik" dedi. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Orhan Kozan ise, "Kampanya satışlarımıza pozitif etki yaptı. Bu dönemde satışlarımız miktarsal olarak, yüzde 25 arttı" değerlendirmesini yaptı.Tarım Kredi Marketleri, manav grubu gibi ürünler hariç temel tüketim ve temizlik ürünlerinde bir ay boyunca fiyatları sabitlemişti. Satışını yaptıkları 1.400 ürünün 900'ünde fiyatı bir kuruş dahi değiştirmedikleri bilgisini veren Bademli, şöyle devam etti: "Kampanya sektörümüzde de fiyatlar üzerinde belirleyici oldu. Birçok market bizi takip etti. Hatta şu anda da bu yönde atacağımız adımı bekliyorlardı. Biz gerçek bir fiyat sabitleme hizmeti verdik. Herkeste olan ürünlerin fiyatını sabitledik. Bazı marketler sadece kendilerinde bulunan ürünlerde bunu yaptılar. Bizimki gerçek bir adım olduğu için yoğun ilgi gördü."Ucuzürünler ülke genelinde Kooperatif Market, KoopMini Market ve Koop- Bakkal olmak üzere toplamda 2.300'ü aşan noktada tüketici ile buluştu. Mercimek, pirinç, bulgur, nohut, fasulye, ayçiçek yağı, tuz, salça, makarna, un, bisküvi, çikolata, meyve suları, su, çay, reçel, tereyağ, margarin, zeytin yağı, peynir, zeytin, şeker, süt, Et Süt Kurumu'na ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile toz deterjan, sabun çeşitleri, ıslak mendil, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren 900 ürün çeşidinde önümüzdeki bir ay boyunca da fiyat artırımı yapılmayacak.Birçok ilde depolarının bulunmasının kendilerine büyük avantaj sağladığını anlatan Orhan Kozan, "Halen 17 depomuz var, 15 güne kadar Ankara'da bir depo daha açacağız. Depolar bize lojistiğin yanı sıra, yeni mağaza açma konusunda büyük avantaj sağlıyor. Örneğin bu depoyu açtıktan sonra Ankara ve çevresindeki illerde 100 yeni mağaza daha açacağız. Birçok ürün grubunda geçen yıldan tedarikimiz çok yüksek. Bu nedenle sektörde belirleyici konumdayız" dedi. Yıl genelinde de mağazalaşmaya devam edeceklerini söyleyen Orhan Kozan da 2023 sonuna kadar 3 bin satış noktasına ulaşmak istedikleri bilgisini paylaştı.Yılmaz Bademli, yeni dönemde başka kampanyalarının olup olmayacağı yönündeki sorumuza ise şu yanıtı verdi: "Bizim amacımız bu yönde alacağımız kararlarla vatandaşın bütçesini rahatlatmak. Ancak sektör olarak tarım sezonuna çok bağlıyız. Buradaki gelişmeler yakın takibimizde olacak. Ancak bizim buradaki en büyük avantajımız da alımları doğrudan üreticiden yapmamız. Bu elimizi çok güçlendiriyor."