Dev projelerin teminatıyız

Türkiye yeni yüzyılına dev ve çılgın projelerle girmeye devam ediyor. Türkiye Sigorta da, Türkiye'nin dev projelerinin altına imzasını atıyor. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Türkiye Sigorta olarak ülkemizin stratejik varlıklarına güvence vermeye 2022 yılında da hız kesmeden devam ettik. Örneğin sondaj gemilerimiz, Türksat uydularımız, Çanakkale Köprüsü, Yusufeli Barajı ve petrol arama gemilerimiz için teminat sağladık. Ayrıca TOGG'un inşaat projesine de teminat verdik. Ülkemizi enerji, iletişim ve ulaşım gibi stratejik ve hayati öneme sahip sektörlerde ileriye taşıyabilecek milli projelere destek olmayı kendimize kutsal bir görev addediyoruz. Yeni yılda da bir ve birlik olma misyonumuzla Türkiye'mizin yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi."Nasıl ki geçtiğimiz yıllarda Tuna-1 ve Amasra-1 Sondaj Kuyusu, Türksat 3A, 4A, 4B ve 6A Uyduları, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han Sondaj Gemileri, Oruç Reis Gemisi, 1915 Çanakkale Köprüsü ve son olarak da Yusufeli Barajı'nı Türkiye Sigorta olarak güvencemiz altına aldık, bu yıl da ülkemizin tüm stratejik varlık ve yatırımlarının güvencesi olmaya devam edeceğiz" diyen Atilla Benli, bir diğer önem verdikleri alanın enerji olduğunu da vurguladı.Benli, "Sürdürülebilirlik anlayışımız içerisinde önem verdiğimiz alanlardan biri yenilenebilir enerji. Bildiğiniz üzere yenilenebilir enerji alanında ülkemizde her geçen yıl yatırımlar artıyor. Biz de Türkiye Sigorta olarak hem yeni projelere hem de mevcut yenilenebilir enerji santrallerine en fazla güvence sağlayan sigorta şirketiyiz. 2023 yılında da ülkemizin stratejik alanlarından biri olan yenilenebilir enerji alanında güvence sağlamaya devam edeceğimizi söylemeliyim" dedi.Dünya ekonomisini ve sosyal hayatını etkileyen makro gelişmelerin Türkiye'ye yansımaları sonucu tüm sektörlerin derinden etkilendiğini belirten Atilla Benli, "Ancak burada sigortacılık sektörüne ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü sigortacılar olarak tüm sektörlere ve bireylere teminat sunuyor ve tabiri caizse her bir ekonomik aktörün hayatına dokunuyoruz. Dolayısıyla, herhangi bir sektörde yaşanan olumsuzluklar ve riskler o sektörü etkilediği kadar bizi de etkiliyor" şeklinde konuştu.2022 yılının genel olarak zorlu bir yıl olarak geçtiğini vurgulayan Benli, "Artan hasar frekansları, asgari ücrete bağlı olarak yükselen karşılıklar, yükselen yedek parça maliyetleri gibi gelişmeler sektörün kârlılık rakamları üzerinde ciddi etki oluşturdu. Özellikle oto sigortaları açısından konuya bakıldığında; şirketler mevcut koşullar altında bugün belirledikleri prim tutarı ile koşulların tamamen farklılaştığı bir dönemde hasarı ödemekteler. Çoğu branşta bileşik rasyoların yüzde 100'ün üzerine çıktığı zorlu bir yılı geride bıraktık diyebilirim. Türkiye Sigorta olarak biz de bu zorlu dönemden elbette etkilendik. Hatta trafik sigortasında yıl içerisinde yaşanan gelişmeler bu branşta pazar payımızın beklediğimizden daha fazla büyümesine neden olduğundan sektör ile kıyasladığımızda daha fazla etkilendiğimiz bile söylenebilir. 2022 yılında prim üretimimizi geçen yıla göre yüzde 114 artışla 25.2 milyar liraya taşıdık, liderliğimizi sürdürdük ve kârlılık anlamında da tüm zorluklara rağmen başarılı bir performans gösterdik" değerlendirmesinde bulundu.Bireysel Emeklilik Sistemi'nin önemli bir ivme kazandığını belirten Atilla Benli, "Devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması, 18 yaş altı nüfusumuzun sisteme kazandırılması, BEFAS platformunun devreye alınması, hediye BES uygulaması ve devlet katkısının yıllara sâri verilmesi gibi çok önemli düzenlemeler hayata geçirildi. 2022 yıl sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 14.5 milyonu aşarken devlet katkısı dahil fon büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 77.3 artarak 433 milyar TL'yi aştı. Bireysel Emeklilik Sisteminin hızlı bir şekilde 500 milyar TL fon büyüklüğü hedefine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu hedefi aştıktan sonra yeni hedefimiz 1 trilyon TL hedefine ulaşmak olacak" dedi.