Devler ligine çıktılar

Türkiye'nin milli hava aracı üreticileri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ve Baykar, dünyanın en büyük 50 havacılık sanayisi şirketi arasında yer aldı. Havacılık sektörüne yönelik global yayın organı FlightGlobal adına Counterpoint Market Intelligence tarafından yapılan derlemede 2023 faaliyetleri doğrultusunda sektörün en büyük 100 şirketine yer verildi. Listenin hazırlanmasında kullanılan bilgiler şirketlerin yıllık raporlarından ve kamuya açık belgelerden derlendi. Boeing 77 milyar 794 milyon dolar satış rakamıyla listede ilk sıraya yerleşti.2023 yılına ait en büyük 100 havacılık şirketi listesinde Türkiye'den iki şirket yer aldı. TUSAŞ 38. sırada yer alırken, listeye ilk kez giren Baykar ise 49. basamakta kendine yer buldu. ANKA, AKSUNGUR, ATAK, T70, HÜRKUŞ, GÖKBEY gibi platformları yurt içindeki ve dışındaki kullanıcıların kullanımına sunan TUSAŞ, ANKA III, HÜRJET ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi hava platformlarını geliştirmeyi sürdürüyor. TUSAŞ, 2023'teki 2 milyar 674 milyon dolar satış rakamıyla havacılık sanayisindeki ilk 50 şirket arasında yer alma başarısına ulaştı. TUSAŞ'ın Ar-Ge yatırımları ve yüksek teknolojili çözümleri şirketin rekabet gücünü artırırken, dost ülkelere yapılan ihracatlar, sivil havacılık şirketlerine yapılan yapısal ürün teslimatları şirketin gelirlerini ve dünya çapındaki yerini güçlendirdi. Baykar ise 1 milyar 805 milyon dolarlık satış rakamıyla listeye güçlü bir giriş yaptı. Bayraktar TB2 ile en fazla ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı ünvanına sahip olan Baykar, 2023'te bu başarıya Bayraktar AKINCI TİHA'yı da ekledi.Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat şampiyonu oldu. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar'ın, halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97.5'i ihracata yönelik olarak yapıldı. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI için 35 ülkeyle ihracat anlaşması yapan Baykar, bu gelirlerle Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA platformlarını geliştiriyor.