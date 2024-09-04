Devlere fark attı: Satılan 3 elektrikliden biri TOGG

Otomotiv pazarında 90 bin 134 adetle tarihin en yüksek ağustos rakamına imza atılırken, yılın ilk 8 ayında ise 762 bin 154 adetlik satışa ulaşıldı. Yılın ilk 8 ayı itibarıyla elektrikli otomobil satışları da yüzde 94'lük büyümeyle 47 bin 32'ye ulaştı. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 4.11'den 7.7'ye çıkarken, bu yükselişin lokomotifliğini Togg üstlendi.Türkiye'deki elektrikli araç pazarında bu yıl en çok tercih edilen marka olan Togg, ocak-ağustos döneminde 14 bin 849 adet satış yaparak zirvede yer aldı. Listede Togg'u takip eden 6 dev markanın toplam satış adedi 14 bin 569'da kaldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, listenin ikinci sırasında yer alan Tesla'nın satış adedi 4 bin 552'de kaldı. KG Mobility 3 bin 192 ile üçüncü oldu. BMW'nin X1 modeli 1836 adet, 5 serisi ise 1.769 adet satış yaptı. Mercedes'in EQB modeli 1732 adet satışla 6. olurken, MG ise 1488 adet satışla 7. sırada kendine yer buldu.Togg'un yurtiçi elektrikli araç pazarındaki payı ilk 8 ayda yüzde 31.57 olarak kayıtlara geçti. Yalnızca ağustos ayında satılan Togg T10X sayısı ise 601 oldu. İlk olarak 2023 yılının mayıs ayında satış verileri açıklanmaya başlayan Togg, aralık ayı içerisinde 6 bin 11 adet satışa ulaşarak rekor kırmıştı. 2024 yılı mayıs ayı özelinde satılan Togg sayısı da 4 bin 140 olarak kayıtlara geçmişti. 2023 yılı genelinde satılan Togg adedi ise 19 bin 583 olmuştu. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İSO 500 listesine göre, geçen yıl Togg'un üretimden elde ettiği satışlar 24.3 milyar liraya ulaşmış ve böylelikle Türkiye'nin en büyük 42'nci şirketi olmayı başarmıştı. Togg'un 8 aylık performansında, kampanyaların etkisi oldu. Togg, şu anda da T10X modeli için 12 ay vadede 700 bin lira kredi için yüzde 0 faizli kampanya yapıyor. Firma aynı tutar için 30 ay vade, yüzde 2.29 faizli kampanyayı sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan Togg, 25 Haziran'da kuruluşunun 6'ncı yılını doldurdu. 2018'in eylül ayında tasarlanan T10X'in ilk prototip gösterimi 2019 Aralık'ta gerçekleştirildi. Ardından, 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de törenle açıldı. Togg, 29 Mart 2023'te ön sipariş sahipleri çekilişle belirlendi. 177 binin üzerinde talep aldı. Üç yılda yerlilik oranı yüzde 68'e ulaştı.