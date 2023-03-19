Devlet 168 bin liralık gelir vergisi borcunun 103 bin lirasını siliyor

Milyonlarcavatandaşın yüzünü güldüren yapılandırma yasası, vergi borcu olanlara da büyük fırsat sunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı bunu örneklerle anlattı. 63 bin liralık gelir vergisi borcu yatırılmadığı için cezalarıyla 168 bin liraya ulaşan borcun 103 bin lirası siliniyor. Ekim 2021'de verilmesi 61 bin 500 liralık KDV'nin beyannamesi süresinde vermediği için cezalarıyla 117 bin 543 lira ödenmesi gereken vatandaş yapılandırmayla 56 bin 331 liralık idari para cezasından kurtulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları, ödeme takvimini anlatan tebliğ taslağı hazırladı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ilgili kuruma 31 Mayıs'a kadar başvurması gerekiyor. Yapılandırma tutarlarının ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde 48 eşit taksitle ödenebilecek.Yapılandırma kanunu vergi mahkemesinde davası sürenler için de büyük fırsat sunuyor. Örneğin; Şubat 2020 dönemine ilişkin KDV incelemesinde 680 bin lira vergi ve bir kat ceza kesilen mükellefin vergi mahkemesine açtığı dava yasanın yayım tarihi itibariyle karara bağlanmamış bulunuyor. Vergi aslının yüzde 50'siyle bu tutara tahakkuk ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarını yasada öngörülen sürede ödemesi durumunda verginin kalan yüzde 50'si ile gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. 426 bin 275 lira borcunu yasada öngörülen şekilde ödenmesi halinde 1 milyon 698 bin liralık alacağın tahsilinden vazgeçilecek. Ekim 2022'de tebliğ edilen elektronik ortamda bildirimde bulunmadığı için 3.400 lira özel usulsüzlük cezası tebliğ edilen mükellef yapılandırma kapsamında bu tutarın yarısını yatıracak. Böylece 1.700 liralık özel usulsüzlük cezasının tahsilinden vazgeçilecek.