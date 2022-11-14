Devlet babadan pozitif ayrımcılık

Hükümetin insan odaklı sosyal politikaları kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara pozitif ayrımcılık sağlıyor. Peki bu desteklerden kimler yararlanıyor? Destek miktarları neler? Başvurular nereye yapılıyor?Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı ile hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikâhlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik yardım yapılıyor. Program kapsamında hak sahiplerine iki ayda bir 1.000 TL destek veriliyor. Destekten yararlanmak isteyenler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ya da e-Devlet üzerinden başvuruyor.Eşi vefat etmiş kadınlar için 2023 sosyal konut projesi için hane başına 300 bin lira olmak üzere toplamda 607 milyon liralık bütçe ayrıldı. Söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altında olmak kaydıyla 3 ve daha fazla çocuğu olan kadınlar yararlanabilecek.İhtiyaç sahibi olan, annesi babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklara "Öksüz ve Yetim Yardımı" programı kapsamında 600 TL veriliyor. Ödemeler 2 ayda bir yapılıyor. Programa SYDV'ler aracılığı ile ulaşılıyor. Evde birden fazla öksüz ya da yetim varsa her bir çocuk için başvuru yapılabiliyor.Sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla "Şartlı Eğitim Yardımları" programı ile destekleniyor. İlköğretimdeki erkek öğrenciye 90, kız öğrenciye 100, ortaöğretimdeki erkek öğrenciye 130, kız öğrenci aylık 150 TL destek veriliyor. Şartlı eğitim yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor.Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının SYDV'ler tarafından kırtasiye, önlük, çanta gibi temel okul ihtiyaçları karşılanıyor. 2003 itibariyle 1 milyar TL yardım sağlandı. Yılın ilk 7 ayında 30 bin 381 kişiye 9.5 milyonluk yardımda bulunuldu.Devlet herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olanlara yaşlılık aylığı bağlıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınarak kişi başına düşen aylık geliri net bin 833'ten az olan 65 yaş üstü vatandaşa 65 aylığı bağlanıyor. Bu yıl için ödenen para 1.536 lira. Başvurular e-Devlet'ten alınıyor.Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen bin 833 TL az olan engelli vatandaşlara aylık veriliyor. Yardımdan yüzde 40 ve üstü engelli raporu olan vatandaş faydalanabiliyor. Yüzde 40-69 arası engelli aylığı bin 226 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 1.840 TL. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net bin 833'ten az olan engelli yakınlarına destek olunuyor. 18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişiler faydalanabiliyor. Aylık bin 226 TL veriliyor.Evde bakım yardımı uygulamasından 560 bin kişi yararlandı. Engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 3 bin 336 lira olmak üzere 79 milyar lira evde bakım desteği verildi. Destek başvuruları e- Devlet ve sosyal hizmetlerden yapılıyorÖğrenciBarınma-Taşıma-Yemek Yardımı programı ile taşımalı eğitim sistemi dışında kalan ihtiyaç sahibi ilk ve ortaöğretim öğrencilerine SYDV'ce taşıma, yemek ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardım veriliyor. "Ana Okulu/ Ana Sınıfı Yardımı" sosyal yardım yararlanıcısı olan hanelerin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi anaokuluna/ anasınıfına devam eden 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını kapsıyor. Velilerin ödemekle mükellef oldukları giderler doğrudan MEB'e ödeniyor. Veliler herhangi bir ödeme yapmıyor. Yardımdan yararlanma şartı çocuğu okula kaydettirmek.Vefa projeleri ile yaşlı ve engelli vatandaşların; ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçları karşılanıyor. İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli vatandaş, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaş ve 65 yaş üstü vatandaş ikâmet ettikleri evlerinde proje kapsamındaki hizmetlerden faydalanabiliyor. Projeden yararlanmak isteyenler SYDV'lere başvuruyor.İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlara yardım veriliyor. Yardım miktarını SYDV belirliyor.