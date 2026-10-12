Devlet destekli tarım sigortalarında yeni dönem! Don teminatı 25 ürüne çıkarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) kapsamının 2027 yılında genişletileceğini bildirdi. Yeni düzenlemeyle bitkisel ürün sigortalarında don teminatına 16 ürün daha eklenirken, hayvancılık, arıcılık ve seracılık sigortalarında da üreticiler lehine değişiklikler yapılacak.
Yumaklı, yazılı açıklamasında, iklim krizi ve doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı ve üreticilerin emeklerini güvence altına almayı hedeflediklerini belirtti.
DON TEMİNATINA 16 ÜRÜN DAHA EKLENİYOR
Bakan Yumaklı, 2027'den itibaren teminat dönemi öncesinde yaşanan don olaylarına karşı kapsama alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarılacağını açıkladı.
Yumaklı, yeni düzenlemeyi şu sözlerle duyurdu:
"Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne ürünlerinde uygulanan don hadisesi teminatına ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yenidünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçiboynuzu, muz ve kestane olmak üzere 16 ürün daha eklendi. Ayrıca Gelir Koruma Sigortası kapsamında mevcut buğday, arpa ve çavdar ürünlerine ek olarak tritikale de teminat altına alındı. Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda pelemir ürünü de TARSİM kapsamına dahil edilirken enginar ürününde çok yıllık yetiştiricilikte dolu paket teminat başlangıç esasları yeniden belirlendi. 2027'den itibaren teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı kapsama alınan ürün sayısı 9'dan 25'e çıkarıldı, Temel Sigorta Paketi'ne de 16 ürün daha dahil edilerek teminat 25 ürüne yükseltildi."
PARSEL BAZLI VERİM SİGORTASI İKİ İLDE DAHA UYGULANACAK
Yumaklı, Köy Bazlı Verim Sigortası kapsamındaki ürünlerde yaşanan verim kayıplarını parsel bazında güvence altına alan Parsel Bazlı Verim Sigortası'nın uygulama alanının genişletileceğini bildirdi.
Daha önce Tekirdağ'da pilot olarak uygulanan sigorta modeli, Şanlıurfa ve Kayseri'de de hayata geçirilecek. Bakan Yumaklı, uygulamanın sonraki aşamada Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.
Şeker pancarı tohumluk üretiminde yaban domuzunun erkek bitkileri yemesi nedeniyle oluşan verim kayıpları ile baraj kapaklarının açılması sonucu meydana gelen sel ve su baskını hasarları da teminat kapsamına alınacak.
BÜYÜKBAŞ HAYVAN SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEME
Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında da üreticiler lehine değişiklikler yapılacak. Yumaklı, infertilite (kısırlık) nedeniyle oluşan mecburi kesim hasarlarında poliçe döneminde buzağılamış olma şartının poliçe başlangıcından 120 gün öncesine çekildiğini belirtti.
Yumaklı, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"İnfertilite (kısırlık) nedeniyle oluşan mecburi kesim hasarlarında poliçe döneminde buzağılamış olma şartı, poliçe başlangıcından 120 gün öncesine çekildi. Geniş kapsamlı tarifede yetiştiriciler, talepleri halinde buzağılarını birinci günden itibaren sigortalatabilecek. Süreçlerin daha şeffaf ve hızlı takibi için Bakanlığın Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi ile TARSİM entegrasyonu sağlandı. Arıcılık sigortasında ise kar yağışından kaynaklı heyelan hasarları teminat kapsamına alınırken kovan bedeli 5 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya yükseltildi."
SERACILARA PRİM İNDİRİMİ, KOVAN BEDELİNE ZAM
2027 düzenlemeleri kapsamında sera sigortalarında örtü onarım masrafı 6 bin 500 liradan 8 bin 500 liraya çıkarılacak.
Bakan Yumaklı, modernize edilen seralarda poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulanacağını ve risk inceleme çalışmalarındaki ölçüm toleransının yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükseltileceğini açıkladı.
Sosyal destekler kapsamında ise mevcutta şehit yakınları ve gazilere uygulanan indirim imkanının gazi yakınlarını da kapsayacağını belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Modernize edilen seralarda poliçe primi üzerinden yüzde 5 prim indirimi uygulanacak olup, risk inceleme çalışmalarındaki ölçüm toleransı yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükseltildi. Sosyal destekler kapsamında ise mevcutta şehit yakınları ve gazilere uygulanan indirim imkanı, gazi yakınları için de geçerli hale getirildi."
YUMAKLI: TARSİM'İN TEMİNAT KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR
TARSİM'in 2006 yılında Tarım Sigortaları Kanunu ile faaliyete başladığını hatırlatan Yumaklı, sistemin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle geliştirildiğini belirtti.
Yumaklı, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Tarım Sigortaları Kanunu ile 2006'da faaliyetlerine başlayan TARSİM Sistemi, tarım sigortaları alanında dünyadaki en başarılı kamu-özel sektör-STK işbirliği modellerinden biri haline gelmiştir. Sigortalanabilir ve ölçülebilir nitelikteki tüm risklerin kapsama alınması yönünde yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğimiz sistemin teminat kapsamı, risk ve ürün bazında her yıl genişletilmektedir. 2027 yılı düzenlemelerimizle şemsiyeyi daha da genişletmiş olduk. Çalışmalarımızda her zaman büyük desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu vesileyle tüm üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum."