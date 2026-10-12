Devlet destekli tarım sigortalarında yeni dönem! Don teminatı 25 ürüne çıkarılıyor

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEME

Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında da üreticiler lehine değişiklikler yapılacak. Yumaklı, infertilite (kısırlık) nedeniyle oluşan mecburi kesim hasarlarında poliçe döneminde buzağılamış olma şartının poliçe başlangıcından 120 gün öncesine çekildiğini belirtti.

Yumaklı, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İnfertilite (kısırlık) nedeniyle oluşan mecburi kesim hasarlarında poliçe döneminde buzağılamış olma şartı, poliçe başlangıcından 120 gün öncesine çekildi. Geniş kapsamlı tarifede yetiştiriciler, talepleri halinde buzağılarını birinci günden itibaren sigortalatabilecek. Süreçlerin daha şeffaf ve hızlı takibi için Bakanlığın Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi ile TARSİM entegrasyonu sağlandı. Arıcılık sigortasında ise kar yağışından kaynaklı heyelan hasarları teminat kapsamına alınırken kovan bedeli 5 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya yükseltildi."

SERACILARA PRİM İNDİRİMİ, KOVAN BEDELİNE ZAM

2027 düzenlemeleri kapsamında sera sigortalarında örtü onarım masrafı 6 bin 500 liradan 8 bin 500 liraya çıkarılacak.

Bakan Yumaklı, modernize edilen seralarda poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulanacağını ve risk inceleme çalışmalarındaki ölçüm toleransının yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükseltileceğini açıkladı.

Sosyal destekler kapsamında ise mevcutta şehit yakınları ve gazilere uygulanan indirim imkanının gazi yakınlarını da kapsayacağını belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Modernize edilen seralarda poliçe primi üzerinden yüzde 5 prim indirimi uygulanacak olup, risk inceleme çalışmalarındaki ölçüm toleransı yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükseltildi. Sosyal destekler kapsamında ise mevcutta şehit yakınları ve gazilere uygulanan indirim imkanı, gazi yakınları için de geçerli hale getirildi."

YUMAKLI: TARSİM'İN TEMİNAT KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

TARSİM'in 2006 yılında Tarım Sigortaları Kanunu ile faaliyete başladığını hatırlatan Yumaklı, sistemin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle geliştirildiğini belirtti.

Yumaklı, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tarım Sigortaları Kanunu ile 2006'da faaliyetlerine başlayan TARSİM Sistemi, tarım sigortaları alanında dünyadaki en başarılı kamu-özel sektör-STK işbirliği modellerinden biri haline gelmiştir. Sigortalanabilir ve ölçülebilir nitelikteki tüm risklerin kapsama alınması yönünde yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğimiz sistemin teminat kapsamı, risk ve ürün bazında her yıl genişletilmektedir. 2027 yılı düzenlemelerimizle şemsiyeyi daha da genişletmiş olduk. Çalışmalarımızda her zaman büyük desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu vesileyle tüm üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör