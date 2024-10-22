Devlet katkısı BES’e olan ilgiyi artırıyor

18 yaş altı BES hayata geçirildiği günden bu yana istikrarlı bir yükseliş sağlayarak aileler tarafından en çok tercih edilen yatırım aracına dönüştü. BES fonlarının getirisi ve yüzde 30 devlet katkısının ailelerin BES'e ilgisini artırdığını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik olarak ekim başında Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 30 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. BES'in büyümesinde önemli bir paya sahip olan 18 yaş altı katılımcılar sektörün dinamik gücü olmaya devam ediyor. Çocuklarının geleceğini erken yaşta teminat altına almak isteyen ailelerin güveniyle büyüyoruz" dedi. Yılın başından bu yana yüzde 30 oranında artarak 1 milyon 322 bin katılımcıya ulaşan 18 yaş altı segmenti, sektörün dinamik gücü olmayı sürdürüyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yüzde 14'ünü 18 yaş altı katılımcıların oluşturduğunu belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik olarak gelecek odaklı Erken BES planlarımızla gençlerimizin erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazanmasını sağlıyoruz. BES ile erken yaşta tanışan gençler finansal okuryazarlık farkındalığı da kazanarak ülkenin tasarruf açığının azaltılmasına katkıda bulunuyorlar. 143 bin sözleşme adedimiz ile 18 yaş altı BES'in önemli bir paydaşıyız" dedi.Erken BES planının çocukların tasarruf etme bilinci kazanmasındaki önemine değinen Ayhan Sincek, "Erken başlanan tasarruf sayesinde çocuklarımıza ilerleyen yaşlarında eğitim, evlilik, iş kurma, ev alma gibi konularda ciddi bir birikimle hayata atılma imkânı sağlıyoruz. Aynı zamanda birikimlerini faizsiz fonlarımızda değerlendirirken fon dağılımını ebeveynler kendileri belirleyebildikleri gibi fon uzmanlarımızdan destek de alabiliyorlar. Erken BES'li gençler yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı gibi ek masraflar ödemiyor. Bununa birlikte, hiçbir yatırım aracında olmayan yüzde 30 devlet katkısından yararlanıyorlar. Ayrıca katılımcılarımız 18 yaşına geldiklerinde sözleşme haklarını katkı payı ödeyen kişiden devir alabiliyorlar" dedi.Katılım Emeklilik, farklı risk profillerine sahip katılımcılara uygun fon seçenekleriyle her birinin yatırım hedeflerinde en doğru çözümü bulmalarını sağlıyor. Bu sayede, Erken BES katılımcılarına enflasyonun üzerinde getiri elde etme imkânı sunuyor.