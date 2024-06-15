Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var

Ticaret Bakanlığı özellikle devre mülk ya da devre tatil satın almak isteyenleri dikkat etmeleri gereken konularda uyardı.Buna göre devre tatil alacak vatandaşların yapılan reklam ve tanıtımların etkisinde kalmadan, mutlaka satıcı veya sağlayıcı firmalar hakkında gerekli araştırmayı yapması gerekiyor. Tüketicinin imzalanan sözleşmelerden hiçbir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ve benzeri isimler altında hiçbir cezai şart ödemeden 14 gün içinde cayma hakkı bulunuyor. Ticaret Bakanlığı tatil sezonu açılması ile birlikte devre mülk almayı planlayan vatandaşları dikkat etmeleri gereken konularda uyardı.Bir yıldan uzun süre için kurulan ve bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren devre mülk, paylı mülkiyet satışı gibi çeşitli isimler altında imzalanan her türlü sözleşme devre tatil sözleşmesi olarak kabul ediliyor.Yapılan reklam ve tanıtımların etkisinde kalmadan, mutlaka satıcı veya sağlayıcı firmalar hakkında gerekli araştırma yapılmalıdır. Sözleşme imzalanmadan önce tüketiciye verilmesi zorunlu olan ön bilgilendirme formunda yazılı hükümler okunmalı ve bunların sözleşme metnine aynen aktarıldığından emin olunmalıdır.Sözleşmede yıllık aidat tutarı ile bunun artış oranı, cayma hakkı, kullanım dönemi, teslim tarihi ve ortak alanların kullanımı gibi hususlara dikkat edilmeli.Devre tatil inşaatı için yapı ruhsatı, termal tesislerde sondaj ruhsatı, ÇED raporu gibi zorunlu resmi ruhsatların alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir.İmzalanan sözleşmelerden hiçbir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ve benzeri isimler altında hiçbir cezai şart ödemeden 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır.Şirketin ön bilgilendirme ve sözleşme yapma yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemesi durumunda cayma hakkı süresi 1 yıl uzamaktadır. Cayma hakkının noterlikler aracılığıyla, diğer satışlarda ise yazılı olarak kullanılması gerekmektedir.Doğru değil. Sözleşmenin devre tatile konutaşınmazın bulunduğu tesiste imzalanmasıcayma hakkının kullanılmasına engel değil.Satıcının, ön ödemeli devre tatil satışınabaşlamadan önce bina tamamlama sigortası,banka teminat mektubu, hak ediş sistemive bağlı kredi gibi teminat ve şartlardanen az birini sağlaması zorunludur. Makettensatışlarda satıcıdan teminat veya sigortasağlandığına ilişkin bir belge talep edilebilir.İnşası devam eden devre tatil ünitesinindevir veya teslim edilmesine kadar sözleşmedendönme hakkının olduğu, bu durumdafirmanın tüketiciden ancak kendi yükümlülüklerinitam olarak yerine getirmesihalinde satış bedelinin yüzde 2'sine kadartazminat talep edebileceği unutulmamalıdır.Şahsi hak sağlayan (tapu devri olmayan)devre tatil sözleşmelerinde, devre tatil hakkındanfaydalanılmayacağının tatil hakkınınbaşladığı tarihten en az 90 gün öncesağlayıcıya bildirildiği takdirde, yıllık aidatveya benzeri isim altında herhangi birbedel ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.