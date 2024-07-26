Devremülkler turizm konutu kapsamına alındı

Turizm konutu yasasının ardından büyük kargaşaya yol açan devremülklerle ilgili sorunun çözümü için yönetmelik hayata geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yönetmeliğe 'devrmülk hakkı kurulan konutlar' ibaresi eklendi. Böylece kat maliklerinin de onayıyla devremülkler turizm konutu olarak kiraya verilebilecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanması faaliyetini yürüten gerçek ve tüzel kişilerin bu çalışmaları kapsamındaki ilanlarının çevrim içi ortamda yayımlanmasını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının, bakanlığa yapacağı bildirimlere ilişkin usul ve esaslar de düzenlendi.Aracı hizmet sağlayıcıları, takvim yılının birer aylık süreleri içinde gerçekleştirdikleri söz konusu işlemlere ilişkin yayımlanan ilanlar içerisinde yer verilen konutun adres bilgilerini, hizmet verilen kişilere ait ad soy ad, unvan, TC. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya pasaport bilgileri ile adres ve iletişim bilgilerini, izin belgesi numarasını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek diğer bilgileri, elektronik ortamda bakanlığa iletecek. Tebliğ kapsamındaki bilgiler aylık olarak bildirilecek. Her aya ait bilgiler, takip eden ayın 10'uncu günü saat 23.59'a kadar bakanlığa gönderilecek. Bakanlık, bu bilgilerin kapsam ve içeriğinin belirlenmesinde yetkili olacak.