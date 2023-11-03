Dezenflasyon 2024 ikinci yarıda başlar

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası, yüzde 58 olan yılsonu enflasyon tahminini Orta Vadeli Program'daki hedef olan yüzde 65'e çıkardı. Enflasyon tahmini 2024 için yüzde 36, 2025 için ise yüzde 14 olarak güncellendi. Dezenflasyon sürecinin Mayıs 2024'ten sonra başlayacağını vurgulayan Erkan, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz. 2024'te dezenflasyonun başlaması başarı göstergesidir. Patikada başarılı olmak hedefimiz, bunda kararlıyız" dedi. Erkan, Enflasyon Raporu sunumunda şu mesajları verdi:Enflasyonu kontrol altına almanın uzun ve zorlu bir süreç olacağının bilincindeyiz. Tahminler güncellense de dezenflasyonun başlama zamanı ve seyrinde bir değişiklik olmayacak. Aylık enflasyon eğiliminde de gerileme yaşanacak. Kasım, ocak ve mayısta geçici yükselişler olacak. Kasım ayında doğalgaz tüketiminin artmasıyla birlikte, hanelerin bedelsiz kullanım sınırını aşacak. Aylık enflasyonun kasım ayında geçici olarak yükselmesine sebep olacak.2024'te dezenflasyonu tesis etmek, ardından tek haneye geçmek için durmadan devam edeceğiz. Hedefimiz yüzde 5 hedefine kavuşmak. Enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanıncaya kadar parasal sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Tüm araçlarımızı enflasyon tekrar tek haneye ve orta vadeli hedefimize gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.İç talepte dengelenme sürecine ilişkin bazı öncü sinyaller alınıyor. Parasal sıkılaşma süreci bütünsel bir şekilde tasarlandı. Politika faizi güçlü bir şekilde toplamda 26.5 puan artırıldı. Bunun tamamlayıcısı olarak miktarsal sıkılaşma ve seçici kredi politikası devreye alındı. Sterilizasyon yoluyla 700 milyar lira çekildi. Son zorunlu karşılık kararıyla ilave 350 milyar lira ile toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üzerine çıkacak.Mayıs-haziran döneminde durma noktasına gelen yatırım ve ihracat kredileri, temmuz- eylül döneminde toparlanarak, 6 katın üzerinde artış gösterdi. Reeskont ve yatırım taahhütlü avans kredilerinde bu dönemde belirgin bir artış gözlendi. Bu tablo son 3 ayda ticari kredi kompozisyonuna hedeflenen yönde önemli bir katkı sundu.Arz-talep dengesinde normalleşme kademeli şekilde başladı. Hizmet enflasyonunun artan katılığında kiralar ön plana çıkıyor. Yüksek enflasyon, tasarruf amaçlı konut talebi ve arz sorunları gibi birçok kaynaktan etkilenen kiralarda artış yüksek oranlarda sürüyor.TL tasarruf araçlarına ve özellikle vadeli mevduata talep arttı. 8 hafta içinde, TL mevduat 970 milyar lira artarken kur korumalı mevduat 300 milyar lira, döviz cinsi mevduat da 3.9 milyar dolar geriledi. TL mevduatın toplam içindeki payı yaklaşık yüzde 5 arttı. 20 Ekim itibarıyla brüt uluslararası rezervler, 126 milyar doların üzerine çıktı.Dezenflasyon önceliğimiz, bunun tesisinde mali politikaların para politikalarıyla eş güdümlü bir şekilde gitmesi bunu destekliyor.Kur geçişkenliği zamana yayılarak azalıyor. Beklentilerin, sıkılaşma sürecinin devamıyla birlikte çıpalandığını göreceğiz.Yabancı yatırımcı ilgisinde bir değişim görünmüyor. İlginin devamının geleceğini düşünüyoruz. Türk Lirası'na yatırımlar, portföy akışları da jeopolitik risklere rağmen artarak devam ediyor. Doğrudan yatırım da portföy akımları da gelecektir diye düşünüyoruz.KKM'de düşüş 65 milyar lira iken eylül-ekim döneminde 233 milyar lira düşüş görüldü. TL enstrümanları cazip hale getirip buraya geçişi hızlandırmayı amaçlıyoruz. KKM çözüldü ve gidişattan memnunuz.Dijital para birinci faz çalışmaları raporunun yıl sonuna kadar yayımlanmasını planlıyoruz. İkinci faz çalışmaları kapsamında da 2024'te hukuki, iktisadi ve güvenlik boyutları ele alınacak. Kripto piyasalarına yönelik çalışmalar sürüyor.2024 yılı için hedef enflasyona bağlı olarak maaş zamlarında bir mağduriyet oluşmasını öngörmüyoruz. Ücretlerdeki her yüzde 10 artışın enflasyona 1 ila 1.2 puan eklediğini gösteriyor.