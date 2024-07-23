Dezenflasyon sürecı başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında Orta Vadeli Program (OVP) konusunda kararlılık mesajı verildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ekonomimizin yol haritası olan On İkinci Kalkınma Planı ile OVP'de belirlediğimiz eylemleri etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uyguluyor ve olumlu sonuçları almaya devam ediyoruz" denildi. Programın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş sürecinin tamamlandığı ve haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başladığı ifade edildi. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ekonomi politikalarının ve yapısal reform gündeminin eşgüdüm içerisinde daha etkin uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldığı belirtildi ve şunlar kaydedildi:Cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilerken rezervler artmaya devam ediyor. Azalan risk primi sayesinde ülkemizin dış finansmana erişimi artarken finansman maliyetleri de düşüyor. Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk Lirası'na ilginin artması finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecimize pozitif katkı sağlıyor. Programımızın oluşturduğu güven ortamı sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına devam ediyor. Kurulumuz, ülkemizin gri listeden çıkarılmış olmasını yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.Son dönemde uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik tedbirler ile kayıt dışılığı azaltmaya ve vergide adaleti güçlendirmeye ilişkin düzenlemeleri içeren yeni vergi paketi mali disiplinin daha da iyileşmesini sağlayacak. Programımızın nihai amacı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak, fiyat istikrarının tesisi ile kalıcı refah artışını sağlamak. Bu süreçte, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla istihdam sağlamaya devam edeceğiz.2024-2026 dönemini içeren OVP'de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'nin hazırlık süreci değerlendirildi. Eylül ayında yayımlamayı planladığımız OVP ile temel politika önceliklerimiz korunacak, makroekonomik göstergeler ve yapısal reform gündemimiz son gelişmeler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla gözden geçirilecek.İklim değişikliğinin etkileri de göz önünde bulundurularak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin temini amacıyla sulama tesislerinin enerji ihtiyacının içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak güneş enerji santrallerinden karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alındı ve bu kapsamda önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yatırımlar istişare edildi.Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın tespiti ve sağlanması amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ele alındı, Kurul'un işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Meclis Grupbaşkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.