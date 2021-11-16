Dijital devrimi ıskalamayalım

Vodafone Türkiye
CEO'su Engin Aksoy
, Türkiye'nin 2 yıl içinde 5G'ye geçmemesinin bir kayıp olacağını belirterek, "Bu konuda gecikmemeliyiz, dijital devrimi ıskalamamalıyız" dedi. Şirketin ilk yarıyıl sonuçlarını düzenlediği sohbet toplantısında paylaşan Aksoy, 2022 yılının sonunda ihalesinin yapılıp 2023'te Türkiye'de 5G'nin olmasını temenni etti. Aksoy, ortak altyapı şirketi kurulması noktasında ortak bir irade olduğunu ancak bir ilerleme kaydedilmediğini dile getirdi.
15 MİLYON HANEYE FİBER
Aksoy, "Burada bardağın yarısı dolu, yarısı boş. İrade var ama ilerleme yok. İlerleme olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü Türkiye'de ilave 15 milyon haneye bugün fiberin gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de yaklaşık 5 milyar dolar yatırım gerekiyor. 5 milyar dolar yatırımın içerisinde bir ortak altyapı şirketi kurulursa yapılacak şeffaf bir şirket düzenlemesiyle biz de içinde yer alırız. Amaç burada Türkiye'nin dijitalleşmesi" dedi.
HEDEF 2025'TE İLK ÜÇ
Aksoy, şirketin 15 yıllık etki analizini ve 2025 yılı
perspektifini anlattı. Buna göre, 15 yılda şirketin Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayrisafi Yurt içi Hasıla
katkısı 334 milyar TL, toplam yatırımlar ise 63 milyar TL oldu. Şirket, 2025'e kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyor.
5 YILIN EN YÜKSEK YARIYIL GELİRİ
NİSAN-Eylül 2021 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını göre, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.2 artarak 8.2 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.5 artışla 2.8 milyar TL'ye yükseldi. Şirket, bu sonuçlarla son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attı. Mali yılın ilk yarısında 1.1 milyar TL'lik yatırım yapan şirketin mobil abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 715 bin artışla 24.7 milyona yükseldi. Faturalı abone sayısı 16.1 milyonu aştı.