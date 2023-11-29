Dijital dönüşüm alanında 3 meslek daha standartlaştırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü arasında oyun geliştirici, mobil yazılım geliştirici ve bilişim teknolojileri mimarisi uzmanı mesleklerinin standart ve yeterliliklerinin hazırlanmasına ilişkin protokol imzalandı.

MYK'de gerçekleştirilen protokol imza törenine, MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel ile diğer yetkililer katıldı.

İlhan, programda yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm alanındaki mesleklerden 3'ünün daha standardının hazırlanması için sürecin imzalanan protokolle başlatılacağını ifade etti.

MYK'nin çağın gerekleri doğrultusunda ve ulusal yeterlilik sistemi kapsamında geleceğin mesleklerinin standartlarını hazırladığını belirten İlhan, oluşturdukları Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Danışma Kurulunda bilişim sektöründe yer alan mesleklerin standartlarının hazırlanması kararı alındığını bildirdi.

İlhan, çalışmanın tüm paydaşları kapsayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"42 YAZILIM OKULU MEZUNLARININ YETKİNLİKLERİNİ BELGELEMEK İSTİYORUZ"

Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel ise geçen yıl başlattıkları "Türkiye Yazılım Envanteri Projesi" ile ülkenin yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş gücü, firma ve ürün envanterini çıkarmak istediklerini söyledi.

Bu doğrultuda gerçekleştirdikleri hazırlık ve çalıştaylar kapsamında, bilişim sektörüne ait meslekleri detaylı şekilde incelediklerini belirten Güzel, ayrıca yenilikçi üretim modeliyle yazılım geliştiricilerin yetiştirilmesi için 42 yazılım okulundan mezun olanların da yetkinliklerini belgelemek istediklerini kaydetti.

Güzel, bu kapsamda bilişim mesleklerine ilişkin ulusal meslek standardı ve yeterlilikleri hazırlama gayretinde olacaklarını belirterek, ilk etapta çalışılacak mesleklerin oyun geliştirici, mobil yazılım geliştirici ve bilişim teknolojileri mimarisi uzmanı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından İlhan ve Güzel, protokol metnini imzaladı.

Dijital dönüşüm alanında hazırlanacak söz konusu meslek standardı ve yeterliliklerin eğitime yansıtılmasıyla, yeni bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulan mesleklerde nitelikli iş gücünün yetişmesi sağlanabilecek.

Bu alandaki belgelendirme faaliyetlerinin başlatılmasıyla çalışma hayatında çağın gereklerini karşılayan nitelikli iş gücü istihdam edilebilecek ve ilgili meslek standartları ve yeterliliklerin insan kaynakları yönetimi süreçlerinde kullanılmasıyla insan kaynaklarının çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılmasına katkı sunulabilecek.