Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dijital dünyada gücümüz artmalı
Giriş Tarihi: 8.3.2025

Dijital dünyada gücümüz artmalı

Dijital dünyada gücümüz artmalı
Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, derneğin eğitim programları ve faaliyetlerinden bahsederek, özellikle Anadolu ve deprem bölgelerindeki kadınları dijital dünyanın çeşitli alanlarında uzmanlaştırmayı amaçladıklarını vurguladı. Beş yılda 13 bin genç kadın yetiştirdiklerini belirten Öney, bu kadınların büyük bir kısmının sektörün önde gelen firmalarında çalıştığını ve Amerika'ya kadar ulaştıklarını ifade etti. Ayrıca, Binance ile kurulan Teknolojide Kadın Akademisi sayesinde, Gaziantep ve Hatay'daki kadınların dijital finans dünyasında yetkin hale geldiğini söyledi. Öney, kadınların dijital paralar ve blockchain teknolojileriyle tanışmalarının, onları yeni finansal dünyada bir adım öne çıkaracağını vurguladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dijital dünyada gücümüz artmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz