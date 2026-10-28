Dijital ödemeler alışveriş deneyimini dönüştürüyor

Ödeme sistemlerinde rekabet hızdan kişiselleştirmeye kayarken yapay zekâ, alışverişten ödemeye kadar tüm süreci dönüştürüyor. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, yapay zekânın kampanya seçiminden ödeme kararlarına kadar birçok alanda belirleyici olacağını söyledi. BonusFlaş'ı akıllı cüzdan yaklaşımıyla geliştirdiklerini ifade eden Orbay, Bonus Çarşı ile alışverişi de uygulama ekosistemine dahil ettiklerini kaydetti. Orbay, ödeme teknolojilerindeki yeni dönemi, yapay zekâ yatırımlarını ve gelecek hedeflerini anlattı.

Ödeme teknolojilerinde bugün asıl rekabet nerede yaşanıyor? Yapay zekâ ve kişiselleştirme bu dönüşümün neresinde?

Ödeme teknolojilerinde rekabet, işlemin ne kadar hızlı tamamlandığından çok, deneyimin ne kadar doğru ve kişisel kurgulandığı noktaya taşınıyor. Çünkü artık mevcut teknoloji işlemlerin milisaniyeler içerisinde yapılmasına imkân veriyor. Müşteriler farklı kartlar, kampanyalar ve ödeme seçenekleri arasından ihtiyaçlarına uygun olanı bulmak istiyor. Yapay zekâ burada önemli bir rol üstleniyor. Biz de harcama kategorileri ve markalar, alışveriş sıklığı, zamanlama tercihleri ve kampanyalara verilen tepkiler gibi yüzlerce sinyali analiz edip günün saati, lokasyon ve alışveriş döngüsü gibi bağlamsal bilgileri de değerlendirmeye yönelik çalışıyoruz. Böylece müşteriye özel öneriler geliştirip, doğru kampanyayı doğru zamanda sunarak ödeme anındaki kararı kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

4 MİLYONU AŞTI



BonusFlaş'ı "Fırsatlarla Dolu Akıllı Cüzdanınız" olarak konumlandırıyorsunuz. Bu dönüşümün arkasındaki vizyon nedir?

BonusFlaş'ı 2015 yılında kart, kampanya ve ödemeleri tek bir uygulamada buluşturmak amacıyla hayata geçirdik. Bugün, süper app vizyonumuz doğrultusunda cüzdan, kartlar, kampanyalar ve ödemeleri tek platformda bir araya getiriyoruz. Müşterilerimiz NFC ve QR ile ödeme yapabiliyor, kartlarını yönetebiliyor, harcamalarını takip edebiliyor ve kendilerine uygun kampanyalara katılabiliyor. 4 milyonu aşan aktif kullanıcıya sahip BonusFlaş'ta her ay 500'ün üzerinde kampanya sunuyoruz. Yapay zekâ ve veri altyapımızla müşterilerimizin harcama alışkanlıklarına uygun fırsatları öne çıkarıyoruz. Üretken yapay zekâ ile yenilenen Ugi'yi de BonusFlaş'a entegre ettik. Akıllı cüzdan yaklaşımımızla fırsat keşfi, ödeme, kart yönetimi ve harcama takibini tek ve akıcı bir deneyimde buluşturuyoruz. Yeni stratejik yaklaşımımızla artık alışverişin kendisi de BonusFlaş'ın içine girdi. Sektördeki önemli markaların e-ticaret platformları artık BonusFlaş içinde Bonus Çarşı ile müşterimize alışveriş fırsatları da sunar hale geldi.

Bonus Çarşı ile ödeme deneyiminin sınırını alışverişin kendisine doğru genişletiyorsunuz. Burada nasıl bir ekosistem kurmayı hedefliyorsunuz?

Bonus Çarşı ile kampanya keşfinden alışverişe ve ödemeye uzanan yolculuğu BonusFlaş içinde daha bütüncül hale getiriyoruz. Müşterilerimiz iş ortaklarımızın fırsat ve kampanyalarını BonusFlaş üzerinden görebiliyor, ilgili platformlara hızlıca erişebiliyor. Her platform için ayrı bir üyeliğe gerek olmaksızın, iş ortaklarımızın web sitelerine uygulama içi deneyimle kolayca ulaşabiliyor ve alışverişlerini akıcı bir şekilde tamamlayabiliyorlar. Pazarama ve Jolly ile başlayan bu yapı, kampanya katılımı ve takibini BonusFlaş'ta tutarken alışverişi ilgili markanın platformunda sürdürüyor. Bonus Çarşı'ya Hipicon ve Defacto'yu da dahil ettik, ilerleyen dönemde daha fazla markayla ekosistemimizi genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece alışveriş, ödeme ve finansal hizmetleri birbirinden kopuk süreçler olmaktan çıkararak embedded commerce yaklaşımımızı geliştiriyoruz.



11. KEZ EN SEVİLEN OLDU



Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, Türkiye'de ödeme sistemleri alanında birçok ilki hayata geçirdi. Bu inovatif yaklaşımın arkasındaki vizyonu nasıl tanımlarsınız?

Son dönemde hayata geçirdiğiniz inovasyonlardan bahsedebilir misiniz? İnovasyonda temel ölçütümüz, teknolojiyi gerçek bir müşteri ihtiyacıyla buluşturmak. 1999'dan bu yana birçok ilki hayata geçirdik. Türkiye'nin ilk çipli ve çok markalı kred i kartı, Avrupa'nın ilk sanal kartı ve 2000 yılında Türkiye'nin ilk harcadıkça biriktiren kredi kartı Bonus bunlar arasında. MediaCat ve IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin LoveMark'ları 2026 araştırmasında Bonus'un 11. kez Türkiye'nin en sevilen kredi kartı olması bizleri ayrıca mutlu etti. Son dönemde hayata geçirdiğimiz S.M.A.R.T. ile müşterilerimizin izni doğrultusunda, ödeme anında en fazla faydayı sağlayacak kartı yapay zekâ altyapımızla otonom olarak belirliyoruz. Bonus Platinum Dinamik'te dinamik CVV teknolojisi ile kartın güvenlik kodunu her saat başı yeniliyor, Bonus Platinum Biyometrik ile ödemelerin parmak iziyle doğrulanmasını mümkün kılıyoruz. Aynı zamanda Türk Hava Yolları ile iş birliğimizin 25. yılında, bir uçak parçasından üretilen Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition'ı hayata geçirdik.



DENEYİM KİŞİSELLEŞECEK



Ödeme deneyiminin önümüzdeki dönemde müşterilerimizin hayatındaki konumu nasıl değişecek? Ödeme, günlük hayatın doğal akışı içinde gerçekleşen bir deneyime dönüşüyor. Yapay zekânın gelişimiyle bu deneyimin daha da kişiselleşeceğini düşünüyoruz. Özellikle Agentic AI, müşterinin belirlediği sınırlar içinde ihtiyaçlarını anlayan, seçenekleri değerlendiren ve alışverişten ödemeye uzanan süreci onun adına yönetebilen yeni bir deneyimin önünü açıyor. Yapay zekâ ajanlarının ürünleri ve fırsatları karşılaştırdığı, ödemenin de bu akışın doğal parçası olduğu bir yapı göreceğiz. Bu dönüşümde güven, kontrol ve kişiselleştirme temel önceliklerimiz olmaya devam edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör