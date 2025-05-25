Dijital varlıklar başkentte masaya yatırıldı

Başkentte, Dijital Varlık Yönetimi ve Finans Uzmanları Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen Dijital Varlık Yönetimi Çalıştayı, dijital çağın en önemli başlıklarından biri olan dijital varlıkların kapsamlı şekilde ele alındığı önemli bir organizasyon olarak dikkat çekti. Çalıştay, kamu kurumlarından akademisyenlere, özel sektör temsilcilerinden teknoloji uzmanlarına kadar geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında dijital varlıkların kullanımı, korunması, farklı iş alanlarına nasıl entegre edilebileceği, dünyadaki başarılı uygulama örnekleri ve beraberinde getirdiği risk alanları çok yönlü olarak tartışıldı.

Programın açılış konuşmasını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör gerçekleştirdi. Güngör, konuşmasında özellikle son yıllarda hızla gelişen dijital teknolojilerle birlikte dijital varlıkların ve yapay zeka uygulamalarının hem bireyler hem de kurumlar için taşıdığı önemin giderek arttığını vurguladı. Ayrıca sermaye piyasalarının mevcut durumu hakkında kapsamlı bilgi veren Güngör, teknolojik gelişmelerin sermaye piyasaları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek bu alandaki dönüşüm sürecinin sağlıklı yönetilmesi gerektiğini belirtti.

DİJİTAL VARLIKLARIN POTANSİYELLERİ ELE ALINDI

Çalıştayın devamında düzenlenen panellerde, farklı sektörlerden gelen uzman panelistler, temsil ettikleri alanlar çerçevesinde dijital varlıkların nasıl kullanıldığını, bu varlıkların güvenli bir şekilde nasıl korunabileceğini ve iş süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini değerlendirdi. Ayrıca, dünya genelinden örnek uygulamalar paylaşılırken, dijital varlıkların barındırdığı potansiyel riskler de derinlemesine analiz edildi.

Çalıştay boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, dijital varlıklar ve yapay zeka teknolojilerinin özellikle eğitim, sağlık, siber güvenlik, finans ve hukuk gibi kritik sektörlerde yaratabileceği etkiler kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Bu teknolojilerin sunduğu fırsatların yanı sıra beraberinde getirdiği güvenlik, etik ve yasal sorunlar da gündeme getirildi. Alanında uzman isimler, bu risklere karşı alınabilecek önlemleri ve geliştirilebilecek çözüm önerilerini de katılımcılarla paylaştı.

Dijitalleşmenin hızla yayıldığı günümüz dünyasında bu tür etkinliklerin, dijital varlıklar ve teknolojik yeniliklerin daha iyi anlaşılması, doğru politikaların geliştirilmesi ve bilinçli bir dönüşüm süreci yönetilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.