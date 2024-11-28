Dijital zorbalıkla kararlı mücadele! Bakan Uraloğlu açıkladı: Abone sayısı ise 46,3 milyon kişiye ulaştı

DİJİTAL OYUNLAR BİLGİ PLATFORMU İLE AİLELERE REHBERLİK SAĞLANIYOR

Bakan Uraloğlu, dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurduklarını belirterek, "BTK tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Güvenli Oyna Dijital Oyunlar Bilgi Platformu ile ailelere ve çocuklara rehberlik sağlıyoruz. Popüler dijital oyunlar analiz edilerek ebeveynlere tavsiyelerde bulunuyor ve çocuklarımızın eğitsel ve iş birliğine dayalı oyunlara yönlendirilmesini teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 2018 yılında hayata geçirilen İnternet Yardım Merkezi Portalı'nın internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda vatandaşlara kapsamlı bir destek sunduğunu belirtti. Uraloğlu, "Yasadışı içeriklerden mahremiyetin korunmasına, bilgi güvenliğinden sosyal ağ platformlarına kadar geniş bir yelpazede rehberlik sağlanıyor. Ayrıca Alo 141 İnternet Destek Hattı üzerinden vatandaşlarımız doğrudan destek alabiliyor." dedi.

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İLE ZARARLI İÇERİKLER ENGELLENİYOR

2011 yılından bu yana işletmeciler tarafından sunulan Güvenli İnternet Hizmeti'nin iki farklı profil sunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çocuk ve Aile Profilleri sayesinde çocuklarımızı uygunsuz içeriklerden koruyarak güvenli bir dijital ortam sağlıyoruz. Çocuk profili, çocuklarımızın yalnızca onlara uygun sitelere erişmesini sağlarken; aile profili ise müstehcenlik, şiddet, kumar gibi zararlı içeriklere erişimi engelliyor. Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı ise 46,3 milyon kişiye ulaştı."