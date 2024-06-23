Dijitaldeki Ayak İzimiz Anadolu’da

AKFEN Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye'nin 18 ilinde 27 farklı kırsal bölgesinde yaşayan kadınlara ve ailelerine eğitim sağladığı "Dijitaldeki Ayak İzimiz" projesi ile toplumun farklı kesimlerine destek olmayı hedefliyor. 2024 yılı boyunca sürecek olan ve dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı üzerine yoğunlaşan projes ile haziran ayındaki eğitimler, Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi, Konya Ereğli Zengen Köyü, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kusurat Köyü ve Amasya'nın Kütü Köyü Boyalı Mevkii'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eğitimlerde kırsal bölgede yaşayan kadın ve aileler, dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirildi.