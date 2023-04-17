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Giriş Tarihi: 17.4.2023 16:11

Dirençli şehirler yükseliyor! Fikirtepe Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Bakan Kurum: Riskli bina kalmayana kadar durmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'un artık yeni bir Fikirtepe'si var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 1. etabın anahtarlarını teslim ediyoruz, 2 ve 3. etabın dönüşümüne de başlıyoruz. İstanbul’da riskli bina kalmayana kadar durmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Dirençli şehirler yükseliyor! Fikirtepe Başkan Erdoğan’ı bekliyor! Bakan Kurum: Riskli bina kalmayana kadar durmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un artık yeni bir Fikirtepe'si var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 1. etabın anahtarlarını teslim ediyoruz, 2 ve 3. etabın dönüşümüne de başlıyoruz. İstanbul'da riskli bina kalmayana kadar durmayacağız" ifadeleri kullanılarak yeni Fikirtepe'nin videosunu paylaştı.

Başkan Erdoğan İFM'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimizde bu bölge, çukur, çamur pisliklerle dolu olan bir yerdi. Ataşehir olmasına bakmayın, Ata'yla uzaktan yakından alakası yoktu buranın. Fikirtepe de berbat bir yerdi. Orada bir tane köşk vardı, köşk dışında rezaletti. Orayı kentsel dönüşümle aldık, bugünkü hale getirdik. Birer can pazarına dönmüş yollardan biz kurtardık" dedi.

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Dirençli şehirler yükseliyor! Fikirtepe Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Bakan Kurum: Riskli bina kalmayana kadar durmayacağız
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