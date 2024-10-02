Dış açık 9 ayda % 31 azaldı

İhracat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.8 gerileyerek 22 milyar 7 milyon dolara, ithalat da yüzde 1.4 azalarak 27 milyar 129 milyon dolara düştü. Ocak-eylül döneminde ise ihracat yüzde 3.2 artışla 192 milyar 808 milyon dolar, ithalat yüzde 7.9 azalışla 252 milyar 868 milyon dolar oldu. Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 31.5 azalarak 60 milyar 60 milyon dolara geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk 9 ayda mal ihracatında 5.9 milyar dolar artış sağlandığını ifade etti.Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, eylül ayında dış ticarette dengelenmenin devam ettiğini, 2024 Ocak-Eylül verilerinin de olumlu ilerleyişi gösterdiğini ifade ederek, "Eylül ayında ihracatımız yüzde 1.8 azaldı. Bunun en önemli sebebi takvim etkisi. Son 14 ayında içinde 9 ay, aylık ihracat rekorları kırdık" dedi.Dış ticaret açığının son 14 ayın 11'inde azaldığına dikkati çeken Bolat, 9 ayda dış ticaret açığının 27.6 milyar dolar azaldığını söyledi. Bolat, 9 ayda hem enflasyon hem de dış ticaret açığında yaşanan düşüşün Türkiye'deki makroekonomik istikrar sürecine büyük katkılar yaptığını vurgulayarak, "2024'ün eylülünde yıllık ihracatımız yüzde 3.4 artış ile 261.6 milyar dolara ulaştı. Yıllık ithalat ise 367 milyar dolardan 340.3 milyar dolara geriledi" dedi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, otomotiv sektörünün eylülde 3.4 milyar dolar ile bugüne kadar ki en yüksek ihracat değerine ulaştığını belirterek, 15 sektörün ihracatını artırdı, 11'inin ise düşüş kaydettiğini ifade etti. Mustafa Gültepe, geçen ay 45 ilin ihracatını artırdığına dikkati çekerek, "Eylülde 1189 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz de yüzde 6 arttı" diye konuştu.