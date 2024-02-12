Dış borçlanmada faiz düştü, vade uzadı

SONdönemde Türkiye'nin yurtdışı borçlanma ihalelerine yönelik artan ilgi; borçlanma faizlerinin düşmesi ve vadelerinin uzamasını sağlayarak uluslararası piyasaların Türk ekonomisine ve uygulanan ekonomi politikalarına duyduğu güveni ortaya koyarken yatırımcı ilgisini de yeniden oluşturdu. Son bir haftada Eximbank, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Hazine'nin yurtdışı borçlanma ihalelerinde 4 milyar dolar dış kaynak temin edildi. Toplam talep 23.8 milyar dolar oldu.8 Şubat'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2034 vadeli 3 milyar dolar tutarında bir eurobond ihracı gerçekleştirildi. Söz konusu tahvilin kupon oranı yüzde 7.625, getirisi yüzde 7.875 seviyesinde oldu. İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, toplam ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Yeni yapılan ihracın ABD Hazine tahvil getirisi ile arasındaki farkın (spread) 371 baz puan olduğu, bu farkın Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve benzer vadedeki ABD Hazine tahvili üzerine 298 baz puan ödenen 5 yıl vadeli ihraçtan bu yana en düşük seviyedeki prim farkına işaret ettiği kaydedildi.Aralık 2023'te 283 baz puan seviyesi ile Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde (CDS) Şubat 2021'den itibaren en düşük seviye kaydedilmişti. CDS'te yılbaşından bu yana kısmi artış görülmesine karşın ekonomik programa duyulan güvenin etkisi, TL varlıklara artan talep ve yabancı ilgisinin etkisiyle dün düşüş hızlandı. Risk primi dün 300 seviyesine indi.