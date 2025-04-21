Dış kaynak girişleri yeniden başladı

Ekonomi yönetimi, Giresun'da düzenlenen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel dalgalanmalar azaldığında yatırımcıların güçlü programı ve hikâyesi olan ülkelere yeniden yatırım yapmak isteyeceğini belirterek, "Piyasalarda dalgalanmanın olduğu süreçte CDS'ler 380 civarına çıktı, bugün itibarıyla 330'un altına indi. 'Etkiler sınırlı ve geçici' derken temenniden bahsetmiyor, gözlemlerimizden ve geçmiş deneyimlerimizden bahsediyoruz. Faizler de geriliyor. Dış kaynak girişi yeniden başladı. Önceliğimiz fiyat istikrarı, yani enflasyonun kalıcı şekilde düşmesidir. Bu çerçevede programda şu aşamada önemli bir sapma öngörmüyoruz" dedi.

ABD'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Bu hafta IMF, Dünya Bankası ve G-20 toplantıları için ABD'de temaslarda bulunacağını aktaran Şimşek, "New York'ta reyting kuruluşlarıyla, sonra ABD merkezli doğrudan yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Özellikle son gelişmeler akabinde tedariki Türkiye'ye kaydırmayı planlayan başta ABD'li firmalar olmak üzere reel sektör temsilcileriyle görüşeceğiz. Washington'da da benzer programlar var. Özellikle Amerikan Ticaret Odası bu kapsamda geniş katılımlı bir konferans düzenliyor" diye konuştu. Şimşek, uluslararası doğrudan yatırımlarda kısa süreli tepki kararları olmayacağına işaret ederek, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir cari açık ve yapısal dönüşümle birlikte doğrudan yatırımların artacağı kanısındayız, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının bu noktada etkili olmayacağını düşünüyoruz. İç veya dış şoklar ortaya çıktığında portföy yatırımları azalabiliyor. Portföy yatırımlarındaki kısmi azalma geçicidir, küresel dalgalanmalar yatıştığında biz güçlü hikâyesi olan nadir ülkelerdeniz" diye konuştu.





ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK

Uygulanan ekonomik programın genel çerçevesinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek, dengeli bir büyüme içinde istihdamımızı, üretimimizi, ihracatımızı sürdürmek, depremin yaralarını sarmak, diğer taraftan da toplumumuz için kalıcı sosyal refah üretmek. Bu ana çerçeve devam edecek" dedi. Yılmaz, OVP'yi üç ayaklı bir stratejiyle şekillendirdiklerini, bu stratejinin para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar ile müdahalelerden oluştuğunu ifade etti.



FAHİŞ FİYATA İZİN VERMEYECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ile gümrük vergisi müzakerelerini karşılıklı anlayış içinde yapıcı şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu konuda ilk temaslar zaten yapıldı, bakanlar düzeyinde de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek" dedi. Bolat, don olayının fiyatlara etkisine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Yaz meyvelerinde önümüzdeki süreçte artışlar olabilir ama burada bunu fırsatçılığa çevirip fahiş fiyat politikalarına çevirenlere karşı mücadelemiz devam edecek. Ne üreticimizin ne de tüketicilerimizin mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.





OTOMOBİLDE YENİ YATIRIM GELİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un akıllı, elektrikli bir otomobil olarak yollara çıkmış olmasının küresel yatırımcıların özellikle yeni teknoloji odaklı yatırımlarında Türkiye'yi seçmesine vesile olduğunu aktardı. Son 12 ay içerisinde iki önemli yatırımın duyurusunu yaptıklarını anımsatan Kacır, "Çin'in en önemli otomobil markaları arasında olan iki firmanın Türkiye'de üretim yapmasına dönük, biri Manisa, biri Samsun'da olmak üzere yatırımlarını duyurduk. Biri 150 bin, diğeri de 200 bin olmak üzere yıllık 350 bin kapasiteyi kazandırmış olacağız. Hedefimiz, 2030'da yıllık 1 milyon kapasite" dedi.



KAMU İŞÇİLERİNİN GÖZÜ 24 NİSAN'DA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğümüz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor" dedi.