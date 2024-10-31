Dış ticaret açığı % 31.1 azaldı

Ekonomideki dengelenme sürecinin olumlu etkisi dış ticaret rakamlarına yansımayı sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre ihracat bu yılın ilk 9 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2.6 artarak 191 milyar 754 milyon dolar, ithalat yüzde 8.1 azalarak 252 milyar 183 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 31.1 azalarak 87 milyar 664 milyon dolardan, 60 milyar 430 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68.1'den yüzde 76'ya yükseldi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir cari denge hedefinde önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, "Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti. İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8.3 artışla 48.3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6.6 artışla 46.9 milyar dolara ulaştı. Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz" dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, mal ve hizmet ticaretinde izlenen seyirle üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının eylülde de fazla vermeye devam edeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Bolat, bu yılın 9 ayında turizm gelirlerinin de 46.9 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldiğini vurgulayarak, "Yılın üçüncü çeyreğinde turizm gelirleri yüzde 3.9 artışla 23.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakanlık olarak destek mekanizmalarımız, ticari diplomasi faaliyetlerimiz ve yurt dışı temsilciliklerimizle sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.