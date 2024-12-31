Geçici dış ticaret verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalışla 22 milyar 289 milyon dolar, ithalatı ise 2,7 artışla 29 milyar 748 milyon dolar oldu - Dış ticaret açığı, 7 milyar 459 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,9'a geriledi.

Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 düşüşle 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 yükselişle 29 milyar 409 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 7 milyar 459 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2023'te yüzde 79,4 iken geçen ay yüzde 74,9'a geriledi.

OCAK KASIM DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Ocak-kasım döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 462 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 6,3 azalarak 311 milyar 798 milyon dolar oldu.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 26,8 azalışla 100 milyar 240 milyon dolardan 73 milyar 336 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2023 döneminde yüzde 69,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76,5'e yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN İHRACATI DA BELLİ OLDU

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 0,1 artarak 20 milyar 764 milyon dolardan 20 milyar 788 milyon dolara yükseldi. Kasımda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1 artışla 21 milyar 708 milyon dolardan 21 milyar 933 milyon dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, kasımda 1 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 0,6 yükselerek 42 milyar 720 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,8 olarak hesaplandı.