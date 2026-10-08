Dış ticarette beklentiler ayrıştı! Ticaret Bakanlığı ihracat-ithalat anketini yayımladı

İHRACAT BEKLENTİSİ 96,9'A GERİLEDİ

Ticaret Bakanlığı, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ihracat beklenti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde 101,5 seviyesindeyken dördüncü çeyrekte 96,9'a düştü. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre de 8,4 puan azaldı.

İhracat beklenti endeksindeki çeyreklik düşüşte, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ile son üç aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkili oldu.

Buna karşılık, gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.