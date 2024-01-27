Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 29 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Kadın il müftü yardımcıları, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Uşak, Edirne, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kastamonu, Ordu, Osmaniye, Şırnak, Tunceli ve Hatay'a atanacak.

Ankara'da yapılacak sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.