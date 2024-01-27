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Giriş Tarihi: 27.1.2024 16:25 Son Güncelleme: 27.1.2024 16:40

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara yazılı ve sözlü sınavı sonucuna göre 16 kadın il müftü yardımcısını kurum içi naklen atayacak.

AA
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 29 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Kadın il müftü yardımcıları, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Uşak, Edirne, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kastamonu, Ordu, Osmaniye, Şırnak, Tunceli ve Hatay'a atanacak.

Ankara'da yapılacak sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapılacak
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