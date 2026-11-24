Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte Diyarbakır'a huzur ve güven gelirken, milli enerji hamlesiyle de peş peşe yeni sondaj kuyuları açılıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir dönem güvenlik nedeniyle gidilemeyen Şırnak Gabar'da TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) tarafından bölgede tespit edilen 100 civarındaki kuyuda petrol üretimi aralıksız devam ederken, Türkiye'nin gelecekte "enerji üssü" olma hedefindeki Diyarbakır'da yeni sondaj kuyuları açılması amacıyla düğmeye basıldı. TPAO tarafından Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tespit edilen farklı noktalarda petrol tespit kuyusu açılıyor. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. Enerji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından sondaj vurulacak 7 ayrı nokta tespit edildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsalında, Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Hevsel- 2A, Hevsel-3, Hevsel-4, Hevsel-5, Hevsel-6, Hevsel-7 ve Bozdemir-1 tespit kuyuları açılacak. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü de kısa sürede çalışmaların başlaması için hazırlıklarını tamamladı. Bölge halkı da, petrol aranan yerlerden gelecek olan müjdeyi heyecanla bekliyor. Enerji Bakanlığı, yapılan sismik ve rezerv çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'ın zengin petrol yataklarına sahip olduğunu be kentin gelecekte Türkiye'nin petrol üssü olacağını değerlendirmişti.



BÖLGE İÇİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Diyarbakır Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir, petrol arama çalışmalarıyla ilgili SABAH'a değerlendirmede bulundu. Tekdemir, başta Diyarbakır ve Şırnak olmak üzere bölgenin farklı yerlerinde yapılan çalışmaların Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı açısından önemli olduğunu söyledi. Diyarbakır'daki potansiyelin bölge için tarihi bir dönüm noktası olabileceğini kaydeden Tekdemir, yerli imkânlarla ve yüksek teknoloji içeren yöntemlerle yürütülen arama faaliyetlerinin, Türkiye'nin yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandırma kapasitesini gösterdiğine dikkat çekti

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör