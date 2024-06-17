Diyarbakır’da depremzedeler bayramı yeni konutlarında geçiriyor

DEPREMDE EŞİNİ VE TORUNUNU KAYBETTİ

Depremde yıkılan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın enkazında eşini ve torununu kaybeden, kızı yaralı olarak kurtulan Abdullah Yılmaz, gazetecilere, acılarının halen taze olduğunu söyledi.

Taziye ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giderken depremin meydana geldiğini belirten Yılmaz, depremde yıkılan Hisami Apartmanı'ndaki evlerinde eşinin, kızının ve torununun bulunduğunu, enkaz altına kalan eşini ve torununu kaybettiğini, yaralı kurtulan kızının da bir kolunun ampute edildiğini ifade etti.

Kızının halen tedavi gördüğünü dile getiren Yılmaz, "Yeni konutumuza iki hafta önce yerleştik. Allah devletimize zeval vermesin. Bu yeni evimizde ilk bayramımızı geçiriyoruz. Bu evde ilk bayramımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çok şükür evimizdeyiz." diye konuştu.

Aileye bayram ziyaretine gelen akrabaları Kadri Bozan ise depremden sonra Yılmaz ailesini yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

Ailenin acısının büyük olduğunu belirten Bozan, "Acıları büyük. Devletimiz ev sahibi yaptı. Bayramda yeni evlerinde onları ziyaret ettik." dedi.