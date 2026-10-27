Diyarbakır’da küresel ekonomi zirvesi

Diyarbakır, uluslararası ölçekte dev bir bilimsel organizasyona ev sahipliği yapıyor. Dicle Üniversitesi ile Almanya'daki Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA'26), dünya çapından çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve ekonomi uzmanını bir araya getirdi.

YAPAY ZEKÂDAN KALKINMAYA

Bu yıl "Jeoekonomik Kırılmalar Çağında İkiz Dönüşüm: Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Perspektifinde Yeni Ekonomi" temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu riskler masaya yatırılıyor. Program kapsamında yapay zekâ, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve değişen tüketim alışkanlıkları gibi kritik başlıklar bilimsel çalışmalar ışığında değerlendiriliyor. Türkçe ve İngilizce bildirilerin sunulduğu etkinlikte; iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında disiplinler arası bilgi paylaşımı amaçlanıyor.

KÜLTÜREL TANITIM

Sempozyumun açılışında konuşan Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat, dünyada dengelerin değiştiği bir süreçte uluslararası bilim insanlarını Diyarbakır'ın tarihî ve kültürel misafirperverliğiyle ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. İİBF Dekanı Prof. Dr. Pelin Karatay Göğül ise üniversite olarak akademik tartışmalara yön verme misyonunu üstlendiklerini ifade etti. Sempozyum üç gün boyunca sürecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör