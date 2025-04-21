Enerjide tam bağımsızlık için son 10 yılda önemli adımlar atan Türkiye, yeni bir arama programı başlatmak için düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da petrol, Trakya'da doğalgaz potansiyelinin olduğu bir arama programı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Enerji alanında ithalatı azaltmaya yönelik neler yapılabileceğine odaklandıklarını belirten Bayraktar, "Türkiye'nin petrol ve gaz ithalatını düşürecek, dolayısıyla üretimimizi artıracak faaliyetler içindeyiz" dedi.

GABAR'DA 80 BİN VARİL

Enerji politikası kapsamında petrol ve gaz aramacılığı konusunda çok yönlü ve katmanlı bir süreç yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'de Gabar 80 bin varillere geldi. Bizim Türkiye'de yurt içi üretimimiz 130 bin varilleri aşmış durumda. Sakarya Gaz Sahası'nın birinci fazı tamamlandı. Yaklaşık 9.5 milyon metreküplük günlük üretimle ikinci fazın üretimine, yani bunu 2 katına çıkaracak üretim aşamasının faaliyetlerine devam ediyoruz. Gabar ve Sakarya Gaz Sahası'nın yanı sıra yeni sahalarda, yani keşiflerle alakalı çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

YENİ SONDAJLAR BAŞLAYACAK

Geçen ay Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ABD'de bir anlaşma imzalayarak, Diyarbakır'daki 4 sahada uzun vadeli strateji kapsamında yer alan konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretime yönelik bir ortaklık kurduğunu anımsatan Bayraktar, "2025 yılı içerisinde değerlendirme ve sahaya girip sondajlara başlayacağımız bir süreç yaşayacağız. Bu Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir merhale, yeni bir aşama. Diyarbakır'da petrol, Trakya'da gaz prospektinin olduğu, yani potansiyelinin olduğu bir arama programı üzerinde çalışıyoruz" bilgisini paylaştı.

DIŞARDA DA AKTİF OLACAĞIZ

Türkiye'nin dışarıda da petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif olacağını belirten Bayraktar, "Azerbaycan ya da Hazar havzası coğrafyasında ilgilendiğimiz 2 yeni offshore sahası var. Irak'ta sahalarla ilgileniyoruz. Rusya'da bir sahada faaliyetimiz var. Somali offshore'unda 3 bloğumuza, karada 3 blok ilave ettik. Offshore'da mayıs sonu gibi sismik veri toplama çalışmamız bitecek" diye konuştu. Pakistan açık denizlerinde arama yapmak üzere bir anlaşma imzaladıklarını da hatırlatan Bayraktar, Bulgaristan ve Macaristan ile işbirliğine ilişkin, "Muhtemelen önümüzdeki ay bitiririz anlaşmayı" dedi. Bayraktar, hedef ülkelerden bir diğerinin de Türkmenistan olduğunu söyledi.



SAKARYA GAZ SAHASI'NDA

REKOR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9.5 milyon metreküp üretime ulaşılarak ilk fazın tamamlandığını bildirdi. Sakarya Gaz Sahası'nda 2028'de günlük üretimin 40 milyon metreküpe çıkması ve tüm hanelerin doğal gaz ihtiyaçlarının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanması hedefleniyor. Bakan Bayraktar, "Birinci faz tamamlandı. Yaklaşık 9.5 milyon metreküplük bir günlük üretimle şu anda artık ikinci fazın üretimine yani bunu 2 katına çıkaracak üretim aşamasının faaliyetlerine devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımında, "Enerjide tarihi rekor! Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı. Günlük 9.5 milyon metreküp üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji!" ifadelerini kullandı.