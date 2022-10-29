Diyarbakır’dan büyük beklenti! 253 bin ton mısır üretimi öngörülüyor

BU YIL VERİM ARTTI

Geçen yıl kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşandığını ifade eden İskenderoğlu, bu yıl ekim döneminin yağışlı geçtiğini ve verimin arttığını söyledi.

İskenderoğlu, şöyle konuştu:

"Mısırın verimi bu yıl geçen yıla göre daha iyi. Geçen yıl mısır verim ortalamamız dekara yaklaşık 1300 kilogram civarındayken bu yıl 1500 kilogram civarında. Tabii verim artışının olması çiftçimizin cebine direkt yansıdı, çiftçinin refahı ve geliri yükselmiş oldu. Dolayısıyla çiftçi memnun."

İlçedeki sulu tarım arazilerinin bir kısmının Devegeçidi Barajı sulama havzasında yer aldığını ve Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğünün kuraklık nedeniyle yaşanan sıkıntıyı barajdan baraja su aktararak çözdüğüne dikkati çeken İskenderoğlu, yetkililere teşekkür etti.

İskenderoğlu, bu yıl mısır ekim alanında azalma olduğunu, bu durumun hem münavebeden hem de çiftçilerin geçen yıl elde ettikleri kazanç nedeniyle pamuğa yönelmesinden kaynaklandığını söyledi.

İlçeye bağlı kırsal Çimenler Mahallesi'nden çiftçi Salih Çimen de yaklaşık 160 dönüm tarlada buğday, pamuk ve mısır ekimi yaptığını belirtti.