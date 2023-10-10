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Haberler Ekonomi Haberleri DMM, "vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi" iddiasını yalanladı
Giriş Tarihi: 10.10.2023 14:27 Son Güncelleme: 10.10.2023 14:28

DMM, "vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA
DMM, vergi, ceza, harç ve ek MTV’ye ara zam geldi iddiasını yalanladı

Merkezden yapılan açıklamada, her yılın kasım ayında Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen yeniden değerleme oranının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının şimdiden belirlenmesi ve duyurulmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi.' iddiası doğru değildir. Bahse konu haberlerde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri ile 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde, kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanan indirim ve istisna uygulamasında yeniden değerleme oranının yüzde 34,80 olarak tespit edildiği hususunda kamuoyu bilgilendirilmiştir."

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DMM, "vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi" iddiasını yalanladı
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