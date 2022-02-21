Doğa Sigorta’dan genç sporculara destek

DOĞA Sigorta
, genç sporcuların yetişmesi için hayata geçirdiği imkânlara bir yenisini daha ekledi. Şanlıurfa
'da sporcu gençlerin yetişmesine yönelik, Doğa Sigorta ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü
'nün katkıları ile yapımı tamamlanan Haliliye
Ortaokulu Basketbol Sahası; Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gençlik ve Spor İl
Müdürü Halil Eren, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Haliliye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim İmamoğlu, Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler, Doğa Sigorta Hasar Lojistik Sorumlusu M. Emin Kırmızı, davetliler, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı açılış töreni ile geleceğin sporcuları olan öğrencilere sunuldu. Açılış töreninde Doğa Sigorta yönetimini temsil ederek konuşma yapan Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler, Doğa Sigorta olarak basketbol sahasını Haliliye Ortaokulu'na kazandırmaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, katkılarından dolayı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ve öğrencilerinin gelişimi için canla başla mücadele eden okul müdürü ve öğretmenlerine teşekkür etti. Sosyal sorumluluk projelerini ağırlıklı olarak gençlere ve spora yönelik gerçekleştirdiklerini, ülkemizin geleceği adına bedenen ve ruhen sağlıklı gençler yetişmesine yönelik çalışmaları kurum olarak benimsediklerini, 'Ağaç yaşken eğilir' ilkesi ile bu yönde benzer proje ve sponsorlukları sürdüreceklerini aktardı.