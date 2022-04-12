Doğal afetler tarım sigortalarını etkileyecek

Dünyadageçen yıl iklimkrizi sebebiyle meydanagelen doğalafetlerin sebep olduğuhasarın 280 milyardolar olduğunu belirten IBSSigorta ve Reasürans BrokerliğiCEO'su Murat Çiftçi, "Artık heryıl en sıcak yaz olmaya aday.Kuraklık, çölleşme, kum fırtınaları,orman yangınları ve sel gibi olaylardaha da artacak. Doğal afetler en fazlatarım sigortalarını etkileyecek. Tarımsigortaları zorunluluk haline gelecek"dedi.Murat Çiftçi, "Geçen yıl ençok hasarın kaydedildiği 4'üncüyıl olarak kayıtlara geçse de artansıcaklıklar her geçen yıl daha yüksekrakamlardaki hasarlarıntelaffuz edileceğini gösteriyor.Özellikle tarım ve hayvancılıkalanlarında tarımsigortaları zorunluluk halinegeliyor" dedi.Murat Çiftçi, küreselsigorta şirketlerininiklim değişikliğininetkilerinin azaltılmasındasorumluluksahibiolduğununaltını çizerekşunlarısöyledi: "Sigorta, iklim kriziyle mücadeledeen yetkin sektörlerin başında yeralıyor. Bu sebeple sektör temsilcileri bualanda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor.Doğal afet risklerinin kapsamlı analizi,bir sonraki büyük orman yangınlarınınöngörülmesi ve olası hasarların etkisininönüne geçilmesi konusunda önemli yolharitaları belirleniyor. Yangın güvenliğistandartları ve taşkın riskini azaltabilecekbina kodları gibi politikalara yönelikbirtakım çalışmalar da söz konusu"diye konuştu.Doğal afetlerden dolayı her geçen yıl artan hasar primlerine yönelik afet tahvillerinin de yaygınlaşması gerektiğini belirten Murat Çiftçi, şunları söyledi: "Geçen yıl gündeme gelen afet tahvillerinin olası bir felaket senaryosuna karşı sigortacılıkta kaynak yaratmak açısından önemli bir finansal araç olduğunu düşünüyorum. Doğal afetlerin daha sık meydana geldiği gelişmiş ülkelerde bunlar yalnızca belirli bir felaket meydana gelirse ödeme yapan yüksek getirili tahviller olarak karşımıza çıkıyor."