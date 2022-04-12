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Giriş Tarihi: 13.4.2022

Doğal afetler tarım sigortalarını etkileyecek

Doğal afetler tarım sigortalarını etkileyecek
Dünyada geçen yıl iklim krizi sebebiyle meydana gelen doğal afetlerin sebep olduğu hasarın 280 milyar dolar olduğunu belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, "Artık her yıl en sıcak yaz olmaya aday. Kuraklık, çölleşme, kum fırtınaları, orman yangınları ve sel gibi olaylar daha da artacak. Doğal afetler en fazla tarım sigortalarını etkileyecek. Tarım sigortaları zorunluluk haline gelecek" dedi. Murat Çiftçi, "Geçen yıl en çok hasarın kaydedildiği 4'üncü yıl olarak kayıtlara geçse de artan sıcaklıklar her geçen yıl daha yüksek rakamlardaki hasarların telaffuz edileceğini gösteriyor. Özellikle tarım ve hayvancılık alanlarında tarım sigortaları zorunluluk haline geliyor" dedi. Murat Çiftçi, küresel sigorta şirketlerinin iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında sorumluluk sahibi olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Sigorta, iklim kriziyle mücadelede en yetkin sektörlerin başında yer alıyor. Bu sebeple sektör temsilcileri bu alanda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Doğal afet risklerinin kapsamlı analizi, bir sonraki büyük orman yangınlarının öngörülmesi ve olası hasarların etkisinin önüne geçilmesi konusunda önemli yol haritaları belirleniyor. Yangın güvenliği standartları ve taşkın riskini azaltabilecek bina kodları gibi politikalara yönelik birtakım çalışmalar da söz konusu" diye konuştu.

AFET TAHVILLERI ÖNEMLI
Doğal afetlerden dolayı her geçen yıl artan hasar primlerine yönelik afet tahvillerinin de yaygınlaşması gerektiğini belirten Murat Çiftçi, şunları söyledi: "Geçen yıl gündeme gelen afet tahvillerinin olası bir felaket senaryosuna karşı sigortacılıkta kaynak yaratmak açısından önemli bir finansal araç olduğunu düşünüyorum. Doğal afetlerin daha sık meydana geldiği gelişmiş ülkelerde bunlar yalnızca belirli bir felaket meydana gelirse ödeme yapan yüksek getirili tahviller olarak karşımıza çıkıyor."

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Doğal afetler tarım sigortalarını etkileyecek
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