Doğal afetler tarım sigortalarını etkileyecek

Dünyada
geçen yıl iklim
krizi sebebiyle meydana
gelen doğal
afetlerin sebep olduğu
hasarın 280 milyar
dolar olduğunu belirten IBS
Sigorta ve Reasürans Brokerliği
CEO'su Murat Çiftçi, "Artık her
yıl en sıcak yaz olmaya aday.
Kuraklık, çölleşme, kum fırtınaları,
orman yangınları ve sel gibi olaylar
daha da artacak. Doğal afetler en fazla
tarım sigortalarını etkileyecek. Tarım
sigortaları zorunluluk haline gelecek"
dedi.
Murat Çiftçi, "Geçen yıl en
çok hasarın kaydedildiği 4'üncü
yıl olarak kayıtlara geçse de artan
sıcaklıklar her geçen yıl daha yüksek
rakamlardaki hasarların
telaffuz edileceğini gösteriyor.
Özellikle tarım ve hayvancılık
alanlarında tarım
sigortaları zorunluluk haline
geliyor" dedi.
Murat Çiftçi, küresel
sigorta şirketlerinin
iklim değişikliğinin
etkilerinin azaltılmasında
sorumluluk
sahibi
olduğunun
altını çizerek
şunları
söyledi: "Sigorta, iklim kriziyle mücadelede
en yetkin sektörlerin başında yer
alıyor. Bu sebeple sektör temsilcileri bu
alanda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor.
Doğal afet risklerinin kapsamlı analizi,
bir sonraki büyük orman yangınlarının
öngörülmesi ve olası hasarların etkisinin
önüne geçilmesi konusunda önemli yol
haritaları belirleniyor. Yangın güvenliği
standartları ve taşkın riskini azaltabilecek
bina kodları gibi politikalara yönelik
birtakım çalışmalar da söz konusu"
diye konuştu.
AFET TAHVILLERI ÖNEMLI
Doğal afetlerden dolayı her geçen yıl artan hasar primlerine yönelik afet tahvillerinin de yaygınlaşması gerektiğini belirten Murat Çiftçi, şunları söyledi: "Geçen yıl gündeme gelen afet tahvillerinin olası bir felaket senaryosuna karşı sigortacılıkta kaynak yaratmak açısından önemli bir finansal araç olduğunu düşünüyorum. Doğal afetlerin daha sık meydana geldiği gelişmiş ülkelerde bunlar yalnızca belirli bir felaket meydana gelirse ödeme yapan yüksek getirili tahviller olarak karşımıza çıkıyor."