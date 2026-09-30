Doğal gaz, hidrojen ve kritik mineraller... Bakan Bayraktar’dan Almanya’ya işbirliği çağrısı

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" HEDEFİ

Enerji güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin endüstriyel rekabet gücü açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Bayraktar, enerjinin sanayi ve tüketicilere güvenli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlarla ulaştırılmasının hükümetlerin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin ulusal enerji politikasını enerji arzının güvence altına alınması, enerji ithalatına bağımlılığın ortadan kaldırılması ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi olmak üzere üç temel üzerine inşa ettiğini belirten Bayraktar, "Nihai vizyonumuz basit ama güçlü, enerjide tam bağımsız Türkiye." dedi.

Türkiye'nin elektrik tüketiminde Avrupa'da Almanya ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada bulunduğunu belirten Bayraktar, 125 bin megavatı aşan toplam kurulu gücün yüzde 63'ünden fazlasının yenilenebilir enerjiden oluştuğunu söyledi.

Bayraktar, 2025 yılında rüzgar ve güneş enerjisinden üretilen elektriğin, Türkiye'nin toplam endüstriyel tüketiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşılamaya yetecek düzeyde olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE VE ALMANYA ARASINDA YENİ NESİL ENERJİ PROJELERİ

Türkiye'nin TANAP ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı gibi enerji altyapı projeleriyle enerji arz güvenliği konusunda deneyime sahip olduğunu belirten Bayraktar, bu altyapıların Avrupa'nın arz güvenliğine de katkı sağladığını söyledi.

Bayraktar, Almanya ile doğal gaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar farklı alanlarda ortak projeler geliştirilebileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu stratejik enerji koridorları sadece iç talebimizi karşılamakla kalmıyor, yeni güzergahlar ve kaynaklar açarak Avrupa'nın arz güvenliğini de aktif olarak güçlendiriyor. Bu derin deneyime dayanarak, Alman ortaklarımızla birlikte doğal gaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeleri hayata geçirebiliriz. Ancak bu iddialı dönüşüm planlarını tartışırken, dünya çapında enerji sektörünün karşı karşıya olduğu en acil engellerden biri olan finansman konusunu ele almalıyız."

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE FİNANSMAN VURGUSU

Uluslararası Enerji Ajansına göre net sıfır hedeflerine ulaşmak için küresel temiz enerji yatırımlarının 2030'ların başlarında yıllık 4,5 trilyon doların üzerine çıkması gerektiğine işaret eden Bayraktar, mevcut yatırımların ihtiyaç duyulan seviyenin gerisinde kaldığını söyledi.

Finansman açığının kapatılması için uluslararası finans kurumları, sermaye piyasaları, özel yatırımcılar ve hükümetlerin adım atması gerektiğini belirten Bayraktar, Almanya'nın finansal gücü ve sermaye desteğinin ortak projelerde önemli rol oynayabileceğini ifade etti.

Bayraktar, "Türkiye'nin proje yürütme kapasitesini Almanya'nın finansal imkanlarıyla birleştirerek iddialı dönüşüm hedeflerini finansman sağlanabilir, somut varlıklara dönüştürebiliriz." dedi.

Türkiye'nin bu yıl yenilenebilir enerji, şebeke yatırımı ve iklim alanındaki hedeflerini açıklayacağı COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bayraktar, enerji, lojistik ve inovasyon alanlarında imzalanan ticari anlaşmaların yatırım ve işbirliği isteğini gösterdiğini söyledi.

KUZEY REN-VESTFALYA'DAN TÜRKİYE İLE ENERJİ ORTAKLIĞI VURGUSU

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst de bölgenin Almanya'nın ekonomik lokomotifi olduğunu ve güçlü sanayinin bu yapının temelini oluşturduğunu söyledi.

Enerji fiyatları ve enerji güvenliğinin bölge açısından hayati önem taşıdığını belirten Wüst, Alman-Türk enerji ortaklığının her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük rüzgar enerjisi pazarlarından biri olduğunu belirten Wüst, Türkiye'nin elektrik üretimi ve iletim altyapısına yatırım yaptığını söyledi.

Wüst, Türkiye'deki liman ve havalimanlarının stratejik varlıklar haline geldiğini belirterek iki ülkede yatırımcılar ve teknoloji şirketleri için fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından çeşitli alanlarda 8 mutabakat zaptı imzalandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör