Doğal gaz merkezinde takvim şekilleniyor! İstanbul Finans Merkezi’nde kurulacak

Bayraktar, Türkiye'nin daha da geniş bir perspektife sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önem verdiği İstanbul Finans Merkezi'mizde bir tür enerji ve ticaret alışverişi yaratmak konusunda daha geniş bir perspektifimiz ve isteğimiz var. Enerji, maden ticaretini de kapsayabilecek ve aynı zamanda tüm taraflar için de büyük fırsatlar ve teşvikler sunan bu uluslararası ticaret platformunu İstanbul Finans Merkezi'nde oluşturabiliriz. Ortaklarımızla yoğun bir çalışmayla 2024'te oluşturabileceğimizi düşünüyorum."