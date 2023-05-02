Doğalgaz desteği faturaları 37 milyar lira azaltacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıklanan doğalgaz destek paketinin detayları netleşti. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğalgaz bedeli alınmaması uygulamasının 24 Nisan 2023 tarihi ile 31 Mayıs 2023 tarihi arasında tahakkuk edecek geçmişe dönük 1 aylık tüketime karşılık gelen doğalgaz faturaları için geçerli olacağını dile getirdi. Arslan, haziran ayından itibaren 11 ay boyunca da aylık 25 metreküpe kadar doğalgazın ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulması uygulamasının başlatılacağını, böylece yaz aylarında pek çok abonenin doğalgaz giderinin neredeyse olmayacağını ifade etti.Hanelerin, geçmiş dönem tüketimleri göz önünde bulundurulduğunda bu destek kapsamında nisan, mayıs aylarında yaklaşık 50 ila 60 metreküp doğalgazı ücretsiz olarak kullanacağına işaret eden Yaşar Arslan, şöyle konuştu:"1 ay boyunca konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğalgaz bedeli alınmaması ve sonraki 11 ayda 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunulmasıyla hane başı ortalama 2 bin lira tutarındaki faturası ücretsiz olacak. Hanelerde yıllık doğalgaz giderinin ortalama 6 bin lira olduğu düşünüldüğünde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yıllık doğalgaz giderlerine yaklaşık yüzde 35 destek sağlanmış olacak. Her iki desteğin toplam maliyetinin yaklaşık 37 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ücretsiz doğalgaz müjdesi yerine getirildi. Mayıs ayı başında doğalgaz faturaları, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmış. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" notu ile kesilmeye başlandı. Vatandaşlar 1 aylık ücretsiz doğalgaz için "0 TL" yansıtılan doğalgaz faturalarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarda doğalgaz faturalarıyla birlikte vatandaşlar, "Adam ödedi", "Yaparsa Erdoğan yapar" notlarını düşerek teşekkür de etti. Fatma Damla KAYAYERLİ /BORU Hatları ile Petol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 1 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi. Açıklamada, "2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 itibarıyla yüzde 52.43 ile 63.63, elektrik üretimi amaçlı kullanılan gazın satış fiyatında ise yüzde 51.52 indirim yapılmıştır" denildi. Ayrıca, konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatının Türkiye'de uygulandığına dikkat çekildi.