Doğalgaz ihracatına Moldova da eklendi

Doğalgazda merkez ülke olma hedefi bulunan Türkiye, ihracat bağlantılarına bir yenisini ekledi. Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz ihracatı için anlaşmaya varılmasının ardından dün Moldova ile imzalar atıldı. Türkiye'den Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı. Böylece ihracat anlaşması imzalanan ülke sayısı Yunanistan, Macaristan ve Bulgaristan'la birlikte 5'e çıktı.Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Enerji Yüzyılı vizyonu ile yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirketle görüşmelerin sürdüğü bildirildi. BOTAŞ'ın birbiri ardına gerçekleştirdiği ihracat anlaşmalarıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "BOTAŞ, bölgede ve özellikle Moldova enerji piyasasında aktif rol oynayan East Gas Energy Trading şirketi ile doğal gaz ihracatı anlaşmasına imza attı" denildi. BOTAŞ, 1 Ekim'de başlamak üzere anlaşma kapsamında Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz aktaracak.