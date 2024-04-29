Doğalgaz üretimi arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla İbn Haldun Üniversitesi'nde "Enerji ve Tabii Kaynaklar Perspektifinden Türkiye Yüzyıl'ına Bakış" programı gerçekleşti. Bakan Bayraktar, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin arttığını belirterek, Sakarya sahasında günde 4.5 milyon metreküp gazın üretildiğini söyledi. Bayraktar, "Bugün Gabar'da günde 40 bin varillik üretim yapılıyor. Bu sayı 100 bine çıkacak. Böylece 2025'te Türkiye petrol ihtiyacının yüzde 20'sini kendi kaynaklarından karşılayacak" dedi. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise yeni dünya düzeninin en kritik unsurlarından birinin enerji olduğunu vurguladı. Bilal Erdoğan da, üniversitede yaptıkları çatı güneş enerjisi sistemiyle harcadıkları enerjiyi karşıladıklarını söyledi.