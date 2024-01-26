Doğalgaz ve elektriğe zam yok

Televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgazda ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmedikleri müjdesini verdi. Petrol fiyatlarının da bu mertebelerde gideceğini öngördüklerini belirten Bakan Bayraktar, "Otomatik fiyatlandırmadan dolayı petrolün bir başka değişkeni de döviz. Dolayısıyla dövizdeki oynama da akaryakıt fiyatlarında etkili oluyor. Bu zaman zaman yukarı zaman zaman aşağı yönlü olabilir. Ancak doğalgaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Elektrik ve doğalgazda sübvansiyonların (devletin yaptığı karşılıksız yardımlar) yüksek olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Özellikle meskenlerin kullandığı elektrikte ve doğalgazda yaklaşık yüzde 50'lik bir sübvansiyon söz konusu. Devletimiz bu gruptaki tüketicileri desteklemeye devam ediyor" diye konuştu.Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk lisansı alan ilk reaktörü bu yıl içinde devreye almayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Bayraktar, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: "Sahada dört tane reaktörün inşası aynı anda devam ediyor. İlk lisansı alan ilk reaktör bunlardan biraz daha ilerlemiş durumda. Hedefimiz 2024 yılı içinde bu reaktörü devreye alabilmek. Elbette nükleer alan özel bir alan. Onun için biz de emniyetten, yani nükleer güvenlik alanından hiçbir şekilde vazgeçilmeden, onu önceliklendirerek bu çalışmayı yürütüyoruz." Bayraktar, ilk lisansı alan ilk reaktörün devreye alınmasının katkısına ilişkin, "Biz, 2028 yılına kadar dört reaktörü de devreye almak istiyoruz. 4 bin 800 megavatlık kurulu güce erişmiş olacağız. Burada toplam üretilecek enerji yaklaşık 35 milyar kilovatsaat. Bugün Türkiye'nin tüketimi 330 milyar kilovatsaat civarında. Yani önümüzdeki üç-dört yıllık süreçte tüketimimiz yaklaşık 360 milyar kilovatsaate ulaştığında bunun tam da yüzde 10'unu karşıladığımız bir durum olacak. Tam kapasite olunca tüketimimizin yüzde 10'unu karşılayacak" dedi.Karadeniz gazında keşifler için planları olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Karadeniz'de birkaç sondaj hedefimiz var. 2024 bu anlamda yeni bir keşif yılı olabilir. Ümidimizin olduğu sahalar olsa da sondaj yapmadan herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Yeni keşif haberlerini Karadeniz'den sondajların sonucunda verebiliriz" diye konuştu. Yeni yıla Şırnak'ın kuzeydoğusunda yer alan Gabar Dağı'nda girdiğini hatırlatan Bayraktar, "Bölgede yaklaşık günlük 33 bin varile ulaştık. 27 tane sondaj kuyumuz. Yoğun bir üretim, yoğun bir çalışma var. Sondaj kuyularını açabilmek için yol yapıyoruz. 2024 hem Sakarya'da hem Gabar'da üretimi artırma yılımız. 2024 için Gabar hedefimiz 100 bin varile çıkmaktı. 2024 yılı sonunda bu rakama ulaşmış olacağız. Bu ülkemiz için önemli bir aşama. Bölge maden yönüyle de çok zengin. Yenilenebilir yönünden de çok gelişmiş. Kato Dağı'nda çok ciddi bir rüzgâr potansiyeli var. Orada da 250 megavatlık bir rüzgâr projesi geliştirebileceğiz. Enerjinin bütün alanlarının olduğu bir bölgeden bahsediyoruz" değerlendirmesini yaptı.Bayraktar, geçen yıl 2 bin 800 megavattan fazla yenilenebilir enerji kurulu gücü eklendiğini, elektrik üretimi içerisinde yenilenebilir kaynakların payının yüzde 42'ye yükseldiğini belirtti. Dünyada ve Türkiye'de enerji trendinin elektrikleştiği bir yöne doğru evrildiğini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla elektrikte yatırım yapmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi. Bayraktar, yenilenebilir yatırımlarında kendi tüketimleri için yatırımlar yapan sanayiciler, oteller, ticarethaneler, kendi evlerinde, çatılarında güneş paneli koymak isteyen tüketiciler için belirli zamanlarda belirli kapasiteler açtıklarını kaydederek, "Özellikle sanayicilerin kendi tüketimleri için kurmaları yönünde 7 bin 500 megavatlık yeni bir yenilenebilir kapasiteyi ilan ediyoruz. Bu kapasiteyi önümüzdeki süreçte yenilenebilir kaynaklarla sanayicilerimiz artık kullanabilecekler. 7 bin 500 megavatı 2024 yılı içinde onlara tahsis edeceğiz. 5 milyar dorlık yatırım anlamına geliyor" dedi.Elektrikli araç istasyonlarının önemine vurgu yapan Bayraktar, "Daha çok şarj istasyonuna ihtiyacımız var. Dağıtım altyapısını artık yeniden tasarlamamız gerekiyor. Yeni bir dağıtım altyapısına ihtiyacımız var. Orada ciddi bir güç talebi bulunuyor. Bunun önümüzdeki dönemde elektrikli araç sayılarının artması ile tüketicilerin o alana dönük ihtiyacının artması ile çok hızlı bir şekilde gelişeceğini söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.Bakan Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin Sinop, Akkuyu ve Trakya'da toplam 12 reaktörlük bir nükleer enerji programı var. Akkuyu'da dördünün inşaatı devam ediyor. Sinop ve Trakya gündemimizde. Küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda çalışıyoruz. Yaklaşık 15 bin megavatlık 12 büyük reaktör ve 5 bin megavatlık da SMR ile Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık bir nükleer kapasiteye ihtiyacı var" diye konuştu.