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Türkiye'de geçtiğimiz 24 yılda yaklaşık 250 bin kilometrelik doğalgaz şebekesi inşa edilerek doğalgaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı binin üzerine çıkarılırken 2028 yılına kadar tüm ilçeler doğalgaza kavuşmuş olacak. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, "Doğalgaz şebekesi uzunluğunda Avrupa'da ilk üç arasındayız. 2-3 yılda 2 milyar dolar yeni yatırım ile Türkiye'deki tüm ilçelerimize doğalgaz konforunu ulaştırmayı planlıyoruz" dedi. 2026'nın üçüncü çeyreği itibariyle Türkiye'de 23.4 milyon doğalgaz abonesi bulunduğunu belirten Arslan, yılın son çeyreğinde 300 bin abonenin daha sisteme dahil olmasını beklediklerini ifade etti.