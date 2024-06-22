Doğrudan vergi payı artacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi reform paketiyle vergi adaletini güçlendirecek şekilde doğrudan vergilerin payının artırılmasını planladıklarını belirterek, "Bir süredir hazırlıkları yapılan etki analizleri tamamlandıktan sonra Meclis'imizin takdirine sunulacak olan vergi düzenleme taslakları, esas itibarıyla bu politikayı yansıtmaktadır. Çeşitli alternatifler değerlendiriliyor, çalışmalar tamamlanıp resmi bir teklif niteliği kazanmadan yapılacak yorumlar, spekülasyondan öteye geçmeyecektir" dedi.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, şöyle konuştu: "Etki değerlendirmede temel çerçevemiz; vergide adaleti artırırken enflasyonist yan etki oluşturmamak, gelir dağılımını gözetmek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı korumaktır. Harcama ve gelir tedbirleriyle mali dengelerde sağlanacak iyileşme, haziran ayı ile başlayacak dezenflasyon dönemini destekleyecek, yıllık bazda trilyon Türk Lirası düzeyinde seyreden deprem harcamaları başta olmak üzere, kamu harcamalarını sağlıklı kaynaklarla finanse etme imkânı sunacaktır. Böylece, kamunun borçlanma ihtiyacı ve faiz giderleri de azaltılmış olacaktır. 2024 yılı başında milli gelire oranla yüzde 6.4 olarak öngörülen bütçe açığının, yılsonunda geçen yılki orana yakın düzeylerde gerçekleşmesini bekliyoruz. 2025 yılında ise deprem harcamalarının azaldığı döneme girilecek, bütçe açığımız çok daha düşük seviyelere gerileyecektir." Yılmaz, Türkiye için altın değerinde olan seçimsiz dört yıllık sürenin, siyasi ve sosyal sahiplenme ile birleştiğinde tarihi bir fırsat penceresi oluşturduğunu da söyledi.