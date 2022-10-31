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Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:39

Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor

İHA
Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında yeniden başlayacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2022 yılsonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz. 50 milyon turist 44 milyar dolar olarak yılsonu hedefimizi tekrar yukarı yönlü revize etmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan'da düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Açılış konuşmaları ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Ersoy, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında yeniden başlayacağını belirtti.

Bakan Ersoy, "Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında tekrardan başlıyor. Gündeme alındı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından. Pandemiden dolayı bir ara verilmişti. Şimdi yoğun bir şekilde Turistik Doğu Ekspresi başlayacak" dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 2019 yılından sonra en yüksek rakama ulaşıldığını kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sene başındaki hedefimiz 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelirdi. Ancak şubat sonun da Karadeniz'deki çatışma ortamıyla biraz moraller bozulmuştu. Herkes hedefleri aşağı doğru revize edeceğimizi beklerken biz yukarı doğru revize ettik. İlk revizyonu 28 Temmuz'da yaptık ve hedef 47 milyon turist, 37 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize ettik. Yılsonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz, 50 milyon turist 44 milyar dolar olarak yılsonu hedefimizi tekrar yukarı yönlü revize etmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, gelişmelerin yılsonu hedefinin ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Çok başarılı bir ekim ayı geçti. Bana bütün havalimanlarından, bütün kapılardan gecelik rapor geliyor. Muhtemelen 2019 rakamlarıyla başa baş veya biraz üstünde kapatacağız. 2019 yılı biliyorsunuz bizim rekor sayıda turist ağırladığımız yıldı. Pandemi ve Karadeniz'deki çatışma ortamına rağmen aslında sürecin ne kadar iyi yönetildiğini, verilerin rekor kırdığımız yıla çok yaklaştığını burada net bir şekilde görüyoruz" dedi.

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Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor
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