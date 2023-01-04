Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 1 milyar 445 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz Bölgesi 2022 yılı ihracatını düşüşle tamamlanırken, Rize ihracatı yüzde 10 ve Artvin ihracatı yüzde 7 artarken Trabzon ihracatında yüzde 7, Gümüşhane ihracatında ise yüzde 5 düşüş yaşandı. 2022 yılında toplamda bölge ihracatı geçen yıla göre yüzde 4 düşüşle 1 milyar 445 milyon 614 bin 923 dolar olarak gerçekleşti.



2022 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 sektör sırasıyla 551 milyon 326 bin 124 dolar tutarında ihracat ile fındık ve mamulleri, 251 milyon 62 bin 578 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve ve sebze, 190 milyon 55 bin 616 dolar tutarında ihracatla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 179 milyon 883 bin 676 dolar tutarında ihracatla maden ve metal ürünleri ve 42 milyon 278 bin 536 dolar tutarında ihracatla otomotiv endüstrisi olarak sıralandı.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2022 yılında 136 farklı ülkeye ihracat yapıldı. 2022 yılında bölgeden en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke yüzde 28 artış ve 310 milyon 473 bin 598 dolar tutarında ihracatla Rusya Federasyonu, yüzde 39 düşüş ve 175 milyon 859 bin 491 dolar tutarında ihracatla İtalya, yüzde 7 düşüş ve 144 milyon 500 bin 465 dolar tutarında ihracatla Almanya, yüzde 36 artış ve 140 milyon 127 bin 979 dolar tutarında ihracatla Gürcistan, yüzde 27 düşüş ve 94 milyon 969 bin 389 dolar tutarında ihracatla Çin Halk Cumhuriyeti olarak sıralandı.



2022 yılında yapılan ihracat ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "Bölge ihracatındaki düşüşte en önemli etken özellikle Avrupa piyasalarında yaşanan durgunluğa bağlı olarak fındık ihracatının bir önceki yıla göre düşük kalmasından kaynaklı olup, fındık hariç tutulduğunda Bölge ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artış yaşanmıştır" dedi.



Kalyoncu, Doğu Karadeniz Bölgesi illeri içinde 1 milyar dolar üzeri ihracat gerçekleştiren Trabzon'un bu başarısını 2022 yılında da sürdürerek, Türkiye geneli 1 milyar dolar üstü ihracat gerçekleştiren şehirler arasındaki yerini koruduğunu dile getirdi.